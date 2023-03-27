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ANKARA İFTAR SAATİ: Ankara'da bu akşam yani 27 Mart Pazartesi akşam ezanı saat 19.14'te okunacak.
İşte Diyanet Ankara namaz saatleri tablosu:
Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 27 Mart 2023 Pazartesi 05:10 06:35 12:59 16:29 19:14 20:33 28 Mart 2023 Salı 05:08 06:33 12:59 16:29 19:15 20:34 29 Mart 2023 Çarşamba 05:07 06:32 12:59 16:29 19:16 20:35 30 Mart 2023 Perşembe 05:05 06:30 12:58 16:30 19:17 20:36 31 Mart 2023 Cuma 05:03 06:28 12:58 16:30 19:18 20:38 01 Nisan 2023 Cumartesi 05:01 06:27 12:58 16:31 19:19 20:39 02 Nisan 2023 Pazar 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40
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İSTANBUL İFTAR SAATİ: İstanbul'da bu akşam yani 27 Mart Pazartesi akşam ezanı saat 19.30'da okunacak.
İşte Diyanet İstanbul namaz saatleri tablosu:
İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 27 Mart 2023 Pazartesi 05:24 06:50 13:15 16:44 19:30 20:50 28 Mart 2023 Salı 05:22 06:48 13:14 16:44 19:31 20:51 29 Mart 2023 Çarşamba 05:20 06:47 13:14 16:45 19:32 20:53 30 Mart 2023 Perşembe 05:18 06:45 13:14 16:45 19:33 20:54 31 Mart 2023 Cuma 05:16 06:43 13:13 16:46 19:34 20:55 01 Nisan 2023 Cumartesi 05:14 06:42 13:13 16:46 19:35 20:56 02 Nisan 2023 Pazar 05:12 06:40 13:13 16:47 19:36 20:58
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İZMİR İFTAR SAATİ: İzmir'de bu akşam yani 27 Mart Pazartesi akşam ezanı saat 19.36'da okunacak.
İşte Diyanet İzmir namaz saatleri tablosu:
İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 27 Mart 2023 Pazartesi 05:36 06:58 13:22 16:52 19:36 20:53 28 Mart 2023 Salı 05:34 06:57 13:22 16:52 19:37 20:54 29 Mart 2023 Çarşamba 05:32 06:55 13:21 16:52 19:38 20:55 30 Mart 2023 Perşembe 05:30 06:53 13:21 16:53 19:39 20:56 31 Mart 2023 Cuma 05:29 06:52 13:21 16:53 19:40 20:58 01 Nisan 2023 Cumartesi 05:27 06:50 13:21 16:53 19:41 20:59 02 Nisan 2023 Pazar 05:25 06:49 13:20 16:54 19:42 21:00
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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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