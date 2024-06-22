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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İnanç Ergülen yazdı: Hatalar silsilesi - Futbol Haberleri

        İnanç Ergülen yazdı: Hatalar silsilesi

        A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ikinci grup maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ikinci fikstürü 3 puanla noktaladı. Turnuvayı ve Milli Takımımız'ı Almanya'da yerinde takip eden Haberturk com Spor Müdürü İnanç Ergülen maçı kaleme aldı: Hatalar silsilesi

        Giriş: 22.06.2024 - 21:44 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:44
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        "Hatalar silsilesi"
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        Sabah erken saatlerde Dortmund'a doğru trafik başladı. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu akın trafikte yoğunluk oluştururken şehir dışından binler Dortmund şehir merkezine akın etti.

        Alman emniyet güçlerinden gelen bilgiye göre en az 40 bin taraftarımız, şehir merkezinden stada kortej eşliğinde geçti. 80 bin kapasiteli stadın çoğunluğunu Türkler oluştururken Portekizlilerin sayısı da az değildi. Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan hatta Türkiye'den gelen Türkler de statta yerini almıştı.

        Vincenzo Montella'nın kadro tercihi açıklandığı andan itibaren gündeme oturdu. Aslında Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın maça kulübede başlaması beklenen bir gelişmeydi. İki oyuncu da eleme maçlarında bu kadar etkin rolde değildi ve hamle oyuncusu olarak görmek normal karşılanmalı.

        İlk düdükle birlikte stattaki Türkler maçı Türkiye'ye getirdi. Top Portekizli oyuncuların ayağına geldiğinde ciddi derecede ıslık sesleri yükseldi.

        İlk yarının dikkat çeken diğer bir noktası ise mücadelenin hakemiydi. Geçmişinde şaibe de olan Felix Zwayer'in ilk 45 dakikadaki düdükleri sonuca etki etmese de oyun üstünlüğünün Portekiz'e geçmesinde etkiliydi. Zaten ilk yarı sonunda da ciddi bir ıslıklı protestoya maruz kaldı.

        A Milli Takım'ın savunma hattı için Gürcistan maçında da çanlar çalmıştı ve hatalar bu müsabakada pahalıya patladı. Çok kolay bir gol yedikten sonra sonra bir de stoper - kaleci ortaklığında kendi kendimize gol attık. Sonra zaten devamını getiremedik.

        Milli Takım'ın santrforunun olmaması ciddi bir problem. Elemelerdeki Hırvatistan müsabakasında şahane futbol oynayan Barış Alper bu müsabakada aradığı boşlukları ve topları bulamadı. Yine o maçın en iyisi İsmail Yüksek'in sakatlığı da savunma önünde gediklerin kapanmamasına neden oluyor.

        Omurgası sağlam olmayan bir takımın yan rollerinin ne yaptığının çok bir önemi yok. Bizim Milli Takımımızın da sağlam bir omurgası ne yazık ki yok.

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