"Yardım edin" sesini duydular! Tam 5 gün! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'da edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde halk arasında "Kadın Yarı" olarak tabir edilen dere yatağında insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

"YARDIM EDİN" SESİ DUYDULAR

Saat 12.00 sıralarında ağaçlarla kaplı dere yatağının dibinden "yardım edin" seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

MERDİVENLE ULAŞABİLDİLER

İHA'da yer alan habere göre kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, bağıran kişinin bulunduğu yeri tespit etti. Ekipler uzattıkları merdivenle 68 yaşındaki Mehmet Tığ’ın olduğu yere ulaştı.

BİR AYAĞI KIRIK, BİTKİN HALDE BULUNDU

Sağ ayağı kırık ve bitkin şekilde olan Tığ’a ilk müdahale bulunduğu yerde yapıldı. Sık ağaçlarla kaplı bölgeden Mehmet Tığ’ı çıkarmanın güç olması nedeniyle itfaiye dere yatağına vinç yardımıyla içinde bir erle kaşık sedye indirdi.

VİNÇLE DERE YATAĞINDAN ÇIKARILDI

Kaşık sedyeye itinayla bağlanan Mehmet Tığ, itfaiye ekibi eşliğinde vinçle yukarı çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen Mehmet Tığ, polisin sorularına cevap verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Tığ, etrafındaki kalabalığı görünce kendisine yardım eden bir arkadaşından maske istedi. Maskesini takan Tığ, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SU İÇEREK HAYATTA KALMIŞ

Mehmet Tığ’ın dere yatağına 5 gün önce düştüğü ve susadığı anlarda bir kargının ucuna bağladığı pet şişe su içerek hayatta kaldığı öğrenildi.