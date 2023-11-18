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        Haberler Televizyon İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminin konusu nedir? The Amazing Spider-Man 2 filminin oyuncuları kimler?

        İnanılmaz Örümcek Adam 2 konusu nedir? The Amazing Spider-Man 2 filminin oyuncuları

        İnanılmaz Örümcek Adam 2 sinema perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Marvel Comics evreni karakterlerinden olan Örümcek Adam 2012 yılında beyaz perdeye uyarlanmıştı. Hikâyesi ve senaryosunu Alex Kurtzman, Roberto Orci ve Jeff Pinkner'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturmaktadır. Peki, "İnanılmaz Örümcek Adam 2 konusu nedir? The Amazing Spider-Man 2 filminin oyuncuları kimler?" İşte İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 19:23 Güncelleme: 18.11.2023 - 19:23
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        Vizyona girdiği 2014 yılında sinemaseverlerden tam not alan İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi, 18 Kasım akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve dikkat çeken sahneleriyle İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi izleyenlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin başrollerini Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx paylaşmaktadır. Peki, "İnanılmaz Örümcek Adam 2 konusu nedir? The Amazing Spider-Man 2 filminin oyuncuları kimler?" İşte The Amazing Spider-Man 2 filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Artık kahramanlığın sorumluluk isteyen zorlu yanlarına şahit olmaya başlayan Parker'ın her günü daha karmaşık, daha yoğun geçmektedir. Bir yandan kahramanlığa alışmaya, diğer yandan ise Gwen'le vakit geçirmeye çalışırken sahip olduğu yeteneklerin bedeli en korkutucu haliyle karşısına dikilir. New York'u tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olan Electro bir anda ortaya çıkar ve Peter Parker'ın şimdiye dek gördüğü en güçlü düşmanını alt etmesi gerekir. Örümcek-Adam, eski dostu Harry Osborn'un da dönmesiyle bütün düşmanlarının ortak noktası olan OsCorp'u keşfetmiş olur.

        3

        İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Andrew Garfield

        Emma Stone

        Jamie Foxx

        Dane DeHaan

        Stan Lee

        Felicity Jones

        Paul Giamatti

        Denis Leary

        Stefanie Bari

        Kirrilee Berger

        Frank Deal

        Josh Elliott Pickel

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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