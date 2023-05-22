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İnci kefali göçünü izlemek için Van'a geldiler

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzüp tatlı sulara göç eden inci kefallerini görmek için, Türkiye'nin değişik illerinden yüzlerce kişi, Erciş ilçesindeki Deliçay'a geldi

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DHA
  • İnci kefali göçünü izlemek için Van'a geldiler

    Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz arası uygulanan av yasağı sürüyor.
  • İnci kefali göçünü izlemek için Van'a geldiler

    DHA'nın haberine göre Van'ın ve bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzüp uçarcasına derelere akın eden inci kefallerinin göç süreci devam ediyor.
  • İnci kefali göçünü izlemek için Van'a geldiler

    Göç sırasında görsel güzellikler de sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.
  • İnci kefali göçünü izlemek için Van'a geldiler

    Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce kişi de inci kefalinin göçünü izlemek için Erciş ilçesindeki Deliçay'a geldi.

     
  • İnci kefali göçünü izlemek için Van'a geldiler

    İstanbul'dan balık göçünü izlemeye gelen Bülent Yazıcı, Van Gölü'nde yaşayan ve endemik tür olan inci kefalinin bölge ekonomisine katkı sağladığını söyleyerek, "Görsel şöleni izlemek için ailemle birlikte buraya geldik. Benim çocukluğum burada geçti.

     
  • İnci kefali göçünü izlemek için Van'a geldiler

    Sonra İstanbul'a yerleştik. Çocukluğumuzda ağlarımızı Van Gölü'ne atar, balık tutardık. Alınan güvenlik tedbirleriyle balıkların daha da büyüdüğünü fark ettim. Umarım, yaşanan kuraklık nedeniyle balıklar etkilenmez. Türkiye'nin birçok kentinden balık göçünü izlemek için gelenler var" dedi.
  • İnci kefali göçünü izlemek için Van'a geldiler
  • İnci kefali göçünü izlemek için Van'a geldiler
  • İnci kefali göçünü izlemek için Van'a geldiler
  • İnci kefali göçünü izlemek için Van'a geldiler

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