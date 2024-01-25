İnci Taneleri oyuncuları kimler? İnci Taneleri dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
İnci Taneleri oyuncuları ve karakterleri, dizinin ilk bölümüyle beraber gündeme geldi. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini konu edinen dizinin izleyicileri için "İnci Taneleri oyuncuları kimler?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, İnci Taneleri oyuncu kadrosu...
İnci Taneleri dizisi oyuncu kadrosu merak konusu oldu. 25 Ocak itibarıyla yayın hayatına başlayan dizide acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplama mücadelesi verecek. Peki, İnci Taneleri oyuncuları kimler? İşte, konuya ilişkin detaylar...
İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU
BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor.
İNCİ TANELERİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Azem Yücedağ - Yılmaz Erdoğan
Dilber - Hazar Ergüçlü
Piraye - Selma Ergeç
Cihan - Kubilay Aka
Kasım - Güven Kıraç
Nergis - Yasemin Baştan