Kanal D’nin BKM imzalı dizisi İnci Taneleri’nin 3. sezon fragmanı yayınlandı. Böylece İnci Taneleri yeni sezon tarihi belli oldu. Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizi, Ocak ayında ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu yapım, yeni sezonda izleyicileri sadece hikayesiyle değil, müziğiyle de derinden etkileyecek. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, İnci Taneleri 3. sezon fragmanı ile 45. bölüm tarihi...