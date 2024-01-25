Haberler Magazin İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü’nün sevgilisi bakın kim çıktı! Farah Zeynep Abdullah’ın eski aşkıyla birlikteymiş!

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın eski aşkıyla birlikteymiş! Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri adlı dizi bugün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizide Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü ise bir süredir dansıyla gündemde. Ünlü oyuncunun bu sefer de aşk hayatı dikkat çekti. Bakın yeni sevgilisi kim çıktı! Habertürk Giriş: 25.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:52 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







25 Ocak Perşembe akşamı izleyici ile buluşacak olan İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü, fragmanda görülen dansıyla bir süredir magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü isim son olarak yeni aşkıyla dikkat çekti. Meğer Ergüçlü şimdilerde Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisiyle birlikteymiş!

2 Şurada Paylaş!







Hazar Ergüçlü başarılı oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da gündeme gelen isimlerden biri. Uzun bir süre yönetmen Onur Ünlü aşk yaşayan ve yaş farkıyla sık sık adından söz ettiren Ergüçlü bu ilişkiye kısa süre önce nokta koymuştu. Ergüçlü'nün yeni sevgilisi de tanıdık bir isim çıktı.