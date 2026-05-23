        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro İnci Türkay 'Liste' ile Ege turnesine çıkıyor

        Londra, Ankara ve İstanbul prömiyerlerinin ardından "Liste" (The List), İnci Türkay'ın güçlü ve duygusal yoğunluğu yüksek performansıyla Haziran ayında İzmir, Bodrum ve Urla'da seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 13:50 Güncelleme:
        'Liste' Ege turnesine çıkıyor

        Başarılı oyuncu İnci Türkay, Kanadalı yazar Jennifer Tremblay’in ödüllü metni “Liste” (The List) ile sahne yolculuğunu sürdürüyor.

        Londra’daki prömiyerinde dakikalarca ayakta alkışlanan oyun; ardından Ankara ve İstanbul gösterimlerinde de yoğun ilgi gördü. Türkay’ın yaklaşık 55 dakika boyunca sahnede tek başına olduğu oyun, duygusal yoğunluğu ve güçlü anlatımıyla dikkat çekiyor. İnci Türkay’ın sahne hâkimiyeti ve duyguyu ilmek ilmek işleyen performansı, hikâyeyi yalnızca anlatmakla kalmıyor; seyirciyi baştan sona oyunun atmosferinin içine taşıyor.

        Gerçek bir hikâyeden doğan “Liste”; sıradan bir annenin gündelik bir “yapılacaklar listesi”nin trajik bir ihmalle derin bir vicdan muhasebesine dönüşmesini çarpıcı bir dille sahneye taşıyor. Işık ve gölge tasarımıyla derinleşen atmosfer, sade sahne diliyle birleşerek izleyici üzerinde güçlü bir etki bırakıyor.

        Liste Ege turnesi oyun tarihleri:7 Haziran 2026 – İstinye Art %100 Performans Arena, İzmir

        5 Ağustos 2026 – Inspera Bodrum

        7 Ağustos 2026 – Urladam, Urla / İzmir

