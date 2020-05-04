Osmanlı saray mutfağından günümüze gelen değerlerden biridir. Lezzetli olan incirlerin önce kurutulup sonra lezzetli birer içecek olma hikayesi. Hoş su olan iç serinleten incir hoşafı tarifiyle sizlerleyiz. Uzmanlar kabızlığa çok iyi geldiğini belirtmektedir.
İncir Hoşafı için Malzemeler:
- 250 gram kuru incir
- 5 su bardağı su
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 adet çubuk tarçın
İncir Hoşafı Nasıl Yapılır?
- İncirleri yıkayıp küçük küçük doğrayalım. Tencerenin kapağı kapalı olmalıdır.
- Suyla beraber incirleri koyup 15 dakika kadar kaynatalım.
- Şekeri ve tarçını ekleyip 15 dakika daha kaynatalım.
- Şekerin az olduğunu düşünüyorsanız ya da fazla olduğunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
- Kaselere boşaltıp soğumasını bekleyelim.
- Afiyet olsun.
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