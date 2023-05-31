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DHA

Bursa'da traktörüyle Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılan Selami Ç. (51) direksiyon başında alkol içerken polis ekiplerince yakalandı. Alkol testini reddeden ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alınırken toplam 19 bin 835 TL cezai işlem uygulandı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiminin ardından Bursa'da yaşayan Sarı-Kırmızılı taraflarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluklarını kutladı. DHA'nın haberine göre; İnegöl ilçesinde caddeleri trafiğe kapatarak konvoy yapan binlerce Galatasaray taraftarı, meşela yakıp, marşlar eşliğinde şampiyonluklarını kutlarken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ Kutlamaların yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri konvoyda bulunan traktörün sürücüsünün direksiyon başında alkol kullandığını tespit etti. Durdurulan traktörün sürücüsü Selami Ç. (51) alkol testini reddederek bölgeden uzaklaşmak istedi. Polis ekiplerine direnerek zor anlar yaşatan Selami Ç'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.