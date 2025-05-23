İnegöl'de baltalı maganda, polisin uyarı ateşiyle yakalandı

Olay, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Koca Macır Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre alkol alan Rüstem P. (43) eline geçirdiği baltayla bağırarak sokakta dolaşmaya başladı. Yüksek sesle küfür ederek çevredekileri rahatsız eden Rüstem P, elindeki balta ile bazı araçlara da zarar verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BALTA İLE POLİSLERE SALDIRDI

Alkollü şüpheli, elindeki baltayı bırakıp teslim olmasını isteyen polislere saldırdı. Havaya uyarı ateşi açan polisler, dikkati dağılan saldırganı bir anlık dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getirdi.

DHA'nın haberine göre; elindeki suç aleti balta alınan şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.