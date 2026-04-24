İnegöl'de baltalı sopalı arazi kavgası: 4 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yasin D. (29) ve Özgür S. (40), arazi anlaşmazlığından kaynaklanan husumet nedeniyle daha önce mahkemelik oldu.

Dava devam ederken İstanbul'da yaşayan Yasin D, üvey babası Mustafa S. (54) ile birlikte Sarıpınar Mahallesi'ne gelip, geçmiş davada Özgür S. lehine şahitlik yapan Yüksel C. (39) ile tartıştı.

DHA'nın haberine göre; taraflar arasındaki tartışma yakınlarının da katılmasıyla baltalı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Yasin D. (29), Mustafa S. (54), Osman C. (68) ve Yüksel C. (39) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yasin D. ile Mustafa S. İnegöl Devlet Hastanesi'ne, Osman C. ile Yüksel C. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.