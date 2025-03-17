İnegöl'de tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını silahla öldürdü.

Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki bir sitede yaşayan M.N.Ç. (42) ile eşi S.Ç. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KOCASINI VURDUKTAN SONRA 112'Yİ ARADI

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç, kocasını tabancayla göğsünden yaraladı. S.Ç, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Fotoğraf: AA

AĞIR YARALANAN ADAM KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan M.N.Ç. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli kadın, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.