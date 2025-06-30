İnegöl'de zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Bursa-Ankara karayolu Eskişehir istikametinde İsmail H. (27) idaresindeki otomobil, Mevla Ay (32) yönetimindeki otomobil ve Yusuf K'nin (27) kullandığı otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
AA'nın haberine göre; kazada Fatma K. (29), Perihan K. (63), Sıdar G. (2) ve Lavin G. (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.