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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnegöl'deki 4 mahallede "yılan" endişesi | Son dakika haberleri

        İnegöl'ün 4 mahallesinde "yılan" korkusu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bazı mahallelerde yılan popülasyonunun artması mahalleliyi tedirgin etti. Evlerinin bahçesinde ve çevresinde yılanlarla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, çocuklarının ve evcil hayvanlarının güvenliğinden endişe duyduklarını ifade etti. Osmaniye Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan sürücüye zor anlar yaşattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 14:39 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:07
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        Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Alanyurt, Fatih, Osmaniye, Deydinler mahallelerinde yılan popülasyonunun artması, mahalleliyi tedirgin etti.

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        Yolda, binaların içinde ve araçların motor kısmından yılan çıktığını görenler, durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

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        Evlerinin bahçesinde ve çevresinde yılanlarla karşılaştıklarını söyleyen mahalleli, çocuklarının ve evcil hayvanlarının güvenliğinden endişe duyduklarını ifade etti.

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        Osmaniye Mahallesi’nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan, sürücüye zor anlar yaşattı.

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        Başka bir sürücü de aracının motor bölümüne giren yılanı çıkarmak için otomobilin altında ateş yaktı.

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        İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilaçlama ve çevre temizliği çalışmalarını hızlandırıldığı duyuruldu.

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        Açıklamada, özellikle boş arsalar, otluk alanlar ve su kaynaklarının çevresinde dikkatli olunması gerektiği de vurgulandı.

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        #İnegöl
        #yılan
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