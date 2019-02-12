Online arkadaşlık sitesi Tinder'a benzer bir uygulama olan Tudder, İngiltere'de hayvan yetiştiricilerinin boğa ve ineklerini çiftleştirmek için kendilerine ideal inek bulmaları için kullanılıyor.



Daily Mail'in haberine göre, Tudder adı verilen uygulamada, İngiltere genelinde 42 binden fazla çiftlikten hayvan profilleri yer alıyor.

Uygulamayı kullanan çiftçiler, yetiştirdikleri inek ve boğaları için gelecekte çiftleşmeleri muhtemel olan adayları buluyor. Hayvanların profilinde fotoğraflarının yanısıra aile geçmişi, buzağı verme potansiyeli ve pazardaki satış fiyatı gibi bilgiler de yer alıyor.Uygulamayı kullananlar cep telefonundan ineklerin fotoğraflarına bakarak uygun gördükleri adayın sahibiyle iletişime geçebiliyor.