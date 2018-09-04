ING Bank'a 775 milyon euro 'kara para aklama' cezası
Hollanda merkezli bankacılık finans kuruluşu ING, 2010 - 2016 yılları arasında kara para aklama konusunda ihmalkar davrandığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. Banka, 775 milyon euro ceza ödemesi konusunda savcılıkla uzlaşmaya gitti.
04.09.2018 - 15:48 | Güncelleme:
Hollanda merkezli bankacılık finans kuruluşu ING, 2010 - 2016 yılları arasında kara para aklama konusunda ihmalkar davrandığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. Banka, 775 milyon euro ceza ödemesi konusunda savcılıkla uzlaşmaya gitti.
Türkiye'de de faaliyet gösteren ING Bank'a yönelik suçlamalar arasında, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'ya ödenen milyonlarca dolarlık rüşvete aracılık etmek de bulunuyor.
Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi'nin (FIOD), ING Bank hesapları üzerindeki bazı şüpheli haraketler konusunda 2016 yılında başlattığı inceleme sonucu, konu yargıya intikal etti.
Savcılık, 2010 - 2016 yılları arasında bazı müşterilerinin kara para aklama konusunda ING hesaplarını kötüye kullandığını saptadı.
'Gülnara Kerimova'ya rüşvet ödemesi ING üzerinden gitti'
Hollanda yasalarına göre bankaların, müşterilerine ait şüpheli işlemleri takip etmesi ve bunları yetkili mercilere bildirmesi gerekiyor.
Savcılık buna örnek olarak, eski Özbekistan lideri Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'ya ödenen milyonlarca dolarlık rüşveti gösterdi.
Norveç merkezli telekom şirketi VimpelCom'un, Gülnara Kerimova'ya yüklü miktarda rüşveti ING Bank hesapları üzerinden aktardığı vurgulandı.
Hollanda Merkez Bankası'nın defalarca uyarmasına rağmen banka, sistemini düzeltmek için gerekli önlemleri almadı.
Bu nedenle ING Bank'ın 675 milyon euroluk para cezası ve 100 milyon euro geri ödemesine karar verildi.
Ödeme ve ceza konusunda savcılık ve ING Bank anlaştı. Banka, bazı hesap haraketlerinde hata yapıldığını kabul ederek, sorumlu çalışanlara karşı gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.
ING Bank, ilk kez 2016 yılı faaliyet raporunda bir ceza soruşturması yapıldığını belirtmişti.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
ING Bank'a 775 milyon euro 'kara para aklama' cezası/ing-bank-a-775-milyon-euro-kara-para-aklama-cezasi-21302172130217
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.