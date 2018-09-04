ING Bank'a 775 milyon euro 'kara para aklama' cezası

Hollanda merkezli bankacılık finans kuruluşu ING, 2010 - 2016 yılları arasında kara para aklama konusunda ihmalkar davrandığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. Banka, 775 milyon euro ceza ödemesi konusunda savcılıkla uzlaşmaya gitti.

Türkiye'de de faaliyet gösteren ING Bank'a yönelik suçlamalar arasında, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'ya ödenen milyonlarca dolarlık rüşvete aracılık etmek de bulunuyor.

Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi'nin (FIOD), ING Bank hesapları üzerindeki bazı şüpheli haraketler konusunda 2016 yılında başlattığı inceleme sonucu, konu yargıya intikal etti.

Savcılık, 2010 - 2016 yılları arasında bazı müşterilerinin kara para aklama konusunda ING hesaplarını kötüye kullandığını saptadı.

'Gülnara Kerimova'ya rüşvet ödemesi ING üzerinden gitti'

Hollanda yasalarına göre bankaların, müşterilerine ait şüpheli işlemleri takip etmesi ve bunları yetkili mercilere bildirmesi gerekiyor.

Savcılık buna örnek olarak, eski Özbekistan lideri Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'ya ödenen milyonlarca dolarlık rüşveti gösterdi.

Norveç merkezli telekom şirketi VimpelCom'un, Gülnara Kerimova'ya yüklü miktarda rüşveti ING Bank hesapları üzerinden aktardığı vurgulandı.

Hollanda Merkez Bankası'nın defalarca uyarmasına rağmen banka, sistemini düzeltmek için gerekli önlemleri almadı.

Bu nedenle ING Bank'ın 675 milyon euroluk para cezası ve 100 milyon euro geri ödemesine karar verildi.

Ödeme ve ceza konusunda savcılık ve ING Bank anlaştı. Banka, bazı hesap haraketlerinde hata yapıldığını kabul ederek, sorumlu çalışanlara karşı gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

ING Bank, ilk kez 2016 yılı faaliyet raporunda bir ceza soruşturması yapıldığını belirtmişti.

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