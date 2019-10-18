ING, basketbolun 3 yıllık sponsoru

ING Türkiye, Türkiye Basketbol Federasyonu’na (TBF) 2014 yılından beri süren sponsorluk desteğini bir ileri aşamaya taşıdı. TBF ile ING Türkiye arasında imzalanan anlaşma ile ING gelecek 3 sezon boyunca Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsoru oldu. İmza töreni; TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO’su Ömer Onan, ING Türkiye yöneticileri, TBF temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. 2014 yılından bu yana Türkiye Basketbol Ligi’nin ana sponsorluğunu üstlenen ING Türkiye, bu anlaşma ile 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 sezonları dahil olmak üzere üç sezon boyunca Basketbol Süper Ligi (BSL),All-Star Maçı ve Play-off’lar için isim sponsorluğunu üstlendi.

'DEĞİŞMEYEN RENGİYİZ'

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Basketbolun değişmeyen rengiyiz” mottosuyla Türkiye Basketbol Ligi’nin 2014’ten bu yana ana sponsoru olduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: “ING Türkiye olarak stratejimizi meydan okuma, ezber bozma, kalıpları yıkma, eski köye yeni adet getirme üzerine kuruyoruz. Bu anlamda basketbol oyunuyla ve izleyicisinin profiliyle aynı ruhu taşıdığımızı düşünüyoruz. Yaptığımız araştırmalar, basketbolun genç, dinamik, teknolojiye ve yeniliklere açık bir izleyici profili olduğunu ortaya koyuyor. Basketbol severler de kendilerini bizim gibi yaratıcı olarak tanımlıyorlar. Basketbol; cesur, dinamik, her an değişikliklere açık olan bir oyun. Bu özelliklerin, ING Türkiye olarak bizi tanımlayan sıfatlarla uyumlu olduğuna inanıyoruz..”

ING Türkiye’nin basketbola desteği toplumsal bir yatırım olarak gördüğünü vurgulayan Alper Gökgöz şöyle devam etti: “Bugün imza attığımız anlaşma ile önümüzdeki 3 sezon boyunca Basketbol Süper Ligi, All-Star Maçı ve Play-off’lar için isim sponsorluğunu ING Türkiye üstleniyor olacak. Bundan sonra Basketbol ligimiz ING ismi olmadan anılmayacak. Hedefimiz, hem kendi markamız için hem basketbol severler için meydan okuyan, cesur, akılcı, dinamik bir oyun kurulmasına zemin sağlamak. Uluslararası başarılara imza atan, güçlü bir potansiyele sahip Türk basketbolunun gelişimine böyle kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasıyla destek sunmaktan dolayı gururluyuz. ING Basketbol Süper Ligi’nin heyecanının turuncuya boyanacağı çok başarılı sezonların heyecanını şimdiden yaşıyor, tüm seyircileri de bu ‘turuncu heyecana’ katılmaya çağırıyoruz.”

200 MİLYONLUK GELİR YARATILDI

İmza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Basketbolumuzun en değerli ligi konumunda olan Basketbol Süper Ligimizin yeni sponsoru, geçtiğimiz yıllardan beri basketbol yatırımlarını artırarak devam ettiren ING Türkiye ile iş birliğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren basketbolu büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Son üç yılda basketbol dünyamıza 20 den fazla yeni sponsor kazandırdık. Bu sayede, basketbol tarihinin en yüksek anlaşması olan yayın hakları anlaşmamız dahil olacak şekilde, 200 milyon TL’den fazla gelir yaratmış bulunuyoruz. Bu anlaşmanın da basketbolun izlenme düzeyine çok önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi. Hidayet Türkoğlu şöyle devam etti: “Bugünden başlayarak; 2021-2022 sezonunun sonuna kadar ING Basketbol Süper Ligi adı ile hayatına devam edecek ligimizde, rekabet ve heyecan, bildiğiniz gibi hiç eksik olmuyor. ING Türkiye’nin çok özel projelere imza atacağına eminim. ING Türkiye bizim için yeni bir ortak değil, yıllarca Basketbol Süper Ligi’ne ana sponsor olarak destek verdiler. ING Basketbol Süper Ligi’ndeki tüm takımlarımıza, hem ligimizde hem de Avrupa’daki karşılaşmalarında başarılar diliyorum.”