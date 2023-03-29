İHA

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Bütün karşılaşmalar saat 17.00’de başlayacak. Lider ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi evinde Antalya Toroslar ile oynayacak. Fenerbahçe de sahasında OGM Ormanspor ile mücadele edecek. Galatasaray ise deplasmanda Nesibe Aydın ile karşılaşacak.

Ligde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 23 galibiyetle liderlik koltuğunda bulunuyor. Onu Fenerbahçe 22 galibiyetle, Galatasaray da 19 galibiyetle takip ediyor.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26. hafta programı şöyle:

17.00 Botaş - Rize Belediyesi

17.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Antalya Toroslar Basketbol

17.00 Fenerbahçe - OGM Ormanspor

17.00 Melikgazi Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi

17.00 Nesibe Aydın - Galatasaray

17.00 Bursa Uludağ Basketbol - Beşiktaş