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ING Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Alper Gökgöz atandı. ING Türkiye’ye 2012 yılında katılan ve bugüne kadar Bireysel Bankacılık içerisinde farklı yönetici görevleri üstlenen Gökgöz, 1 Ocak 2018’den bu yana Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Gökgöz, işletme yüksek lisans diplomasını Harvard Business School’dan aldı ve son olarak Stanford Üniversitesi’nde Yönetici Liderlik programını tamamladı.

Alper Gökgöz, ING Grubu’nda Hollanda, Belçika ve Lüksemburg (Pazar Liderleri Bölgesi) ülkelerinden sorumlu Global İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Pınar Abay’dan boşalan koltuğu devralmış olacak.

Gökgöz, 40’ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren ING Grubu içerisinde Türkiye’nin de bağlı olduğu Rekabetçi ve Büyüme Odaklı Ülkeler Başkanı Aris Bogdaneris’e bağlı olarak çalışacak. Aris Bogdaneris, Gökgöz’ün atamasını değerlendirerek, “Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz başarılı dönüşüm sürecine Alper Gökgöz’ün büyük katkısı oldu. Dijital bankacılık stratejisiyle güçlenmeyi hedeflediğimiz Türkiye’de, Gökgöz’ün bu alandaki deneyiminin bundan sonrası için de önemli değer yaratacağına inanıyoruz” dedi.