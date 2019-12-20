SON DAKİKA!

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ING Genel Müdürü Pınar Abay, mevcut görevinden 1 Ocak 2020 itibariyle ayrılıyor. Abay, ING Grubu global icra kurulu üyesi olacak. ING Türkiye'nin twitter hesabından yapılan açıklamada "Gururluyuz! Genel Müdürümüz Pınar Abay, 1 Ocak 2020 itibarıyla ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.



— ING Türkiye (@ingturkiye) December 20, 2019

8 YILDIR ING TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Ekim 2011'den bu yana ING Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Abay, Temmuz 2016 itibarıyla ING Belçika Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştı.

ING'ye katılmadan önce McKinsey & Company Türkiye’nin bankacılık sektöründen sorumlu şirket ortağı olarak görev alan Abay, McKinsey & Company bünyesinde 1998 yılında çalışmaya başlamış ve 13 yıllık kariyeri süresince İstanbul’un yanı sıra New York ve San Francisco Silikon Vadisi’nde global finans kuruluşlarına danışmanlık yapmıştı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Yüksek Şeref derecesiyle mezun olan Pınar Abay, Harvard Business School’da İşletme Yüksek Lisans eğitimi aldı.

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