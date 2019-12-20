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Haberlerİş-Yaşam

ING Genel Müdürü Abay'a global görev

Son dakika haberi.... ING Genel Müdürü Pınar Abay, mevcut görevinden 1 Ocak 2020 itibariyle ayrılıyor. Abay, ING Grubu global icra kurulu üyesi olacak

SON DAKİKA!
HABERTURK.COM

ING Genel Müdürü Pınar Abay,  mevcut görevinden 1 Ocak 2020 itibariyle ayrılıyor. Abay, ING Grubu global icra kurulu üyesi olacak. ING Türkiye'nin  twitter hesabından yapılan açıklamada "Gururluyuz! Genel Müdürümüz Pınar Abay, 1 Ocak 2020 itibarıyla ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

8 YILDIR ING TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ekim 2011'den bu yana ING Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini  sürdüren Abay,  Temmuz 2016 itibarıyla ING Belçika Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştı.

ING'ye katılmadan önce McKinsey & Company Türkiye’nin bankacılık sektöründen sorumlu şirket ortağı olarak görev alan Abay, McKinsey & Company bünyesinde 1998 yılında çalışmaya başlamış ve 13 yıllık kariyeri süresince İstanbul’un yanı sıra New York ve San Francisco Silikon Vadisi’nde global finans kuruluşlarına danışmanlık yapmıştı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Yüksek Şeref derecesiyle mezun olan Pınar Abay, Harvard Business School’da İşletme Yüksek Lisans eğitimi aldı.

 

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