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Haberler Dünya SON DAKİKA: İngiliz F-35 jetinin denize düşüş görüntüsü ortaya çıktı!
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İngiliz F-35 jetinin denize düşüş görüntüsü ortaya çıktı!

17 Kasım'da Akdeniz'e düşen İngiliz F-35'nin havalanamadan deniz düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, uçak rampaya ulaştığında hız kazanmak yerine yavaşlayarak denize düşüyor.

SON DAKİKA: İngiliz F-35 jetinin denize düşüş görüntüsü ortaya çıktı!
İngiliz F-35 jetinin denize düşüş görüntüsü ortaya çıktı!
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Akdeniz'e düşen İngiltere'ye ait F-35 jetinin havalanamadan uçak gemisinin rampasından denize devrildiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayımlanan videoda, HMS Queen Elizabeth uçak gemisinin rampasına yaklaşan bir F-35 görülüyor.

16 saniyelik görüntüde uçak rampaya ulaştığında hız kazanmak yerine yavaşlayarak denize düşüyor. Jet gözden kaybolduktan saniyeler sonra 65 bin tonluk geminin hemen önünde denize doğru süzülen bir paraşüt görülüyor.

"YETERLİ İTİŞ GÜCÜ YOK"

Telegraph gazetesine konuşan havacılık ve savunma analisti Howard Wheeldon, "Kısa bir kalkış, ancak rampaya ihtiyaç var. Açıkçası pilotun jeti düzgün bir şekilde kaldırması için yeterli itiş gücü yok." dedi.

Savunma Bakanlığı, görüntüler hakkında yorum yapmak için çok erken olduğunu ama 100 milyon sterlinlik uçağı denizden çıkarmak için çabaların sürdüğünü belirtti.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin yanı sıra sosyal medyada paylaşılan söz konusu videonun internette nasıl yayınlandığına dair bir soruşturma yapılması da bekleniyor.

BBC'de yer alan haberde, kazanın motorun üzerindeki yağmurluğun kaldırılmamasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

17 Kasım'da meydana gelen kazada uçağın denizle temas noktası bilinse de su altında kaydığı için henüz yeri tespit edilemedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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