        Haberler Sağlık İngiliz İletişim Ofisine göre YouTube ve TikTok, çocuklar için hala yeterince güvenli değil - Haberler

        İngiliz İletişim Ofisine göre YouTube ve TikTok, çocuklar için hala yeterince güvenli değil

        İngiltere'de radyo, televizyon, dijital ve basılı yayınları denetleyen İletişim Ofisi (Ofcom), YouTube ve TikTok'un çocuklar için yeterince güvenli olmadığını açıkladı

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 14:06 Güncelleme:
        İngiliz İletişim Ofisi: YouTube ve TikTok hala güvenli değil

        Ofcom, 5 büyük sosyal medya şirketi olan Meta (Facebook, Instagram), Roblox, Snap (Snapchat), TikTok ve YouTube'a çocukların güvenliğini sağlama yönünde nisana kadar almaları gereken önlemlere ilişkin uyarılara nasıl karşılık verdiğini yayımladığı raporla duyurdu.

        Meta, Snap ve Roblox'un çocukların güvenliğini sağlamak ve istismarını engellemek için Ofcom'un getirdiği önlemleri uygulama kararı aldığı belirtilen raporda, YouTube'un uzmanlarla "sektörde lider" bir deneyim sunmak için çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

        Rapora göre Snap, yetişkinlerin çocuk kullanıcılarla temas kurmasını engelledi. Ayrıca çocukların tanımadıklarıyla arkadaş olmasını engelleyen arkadaş önerilerini de kaldırdı.

        Roblox ise ebeveynlere çocuklarının hesaplarındaki mesajlaşma bölümünü kapatma yetkisi verirken, Meta, Instagram kullanan çocukların arkadaş listesini gizleme ve mesajlardaki cinsel içerikli ifadeleri tespit eden yapay zeka sistemi geliştirdi.

        TikTok'un ise Ofcom önlemlerini uygulamakta "hayal kırıklığı yarattığı" kaydedilen raporda, "Özellikle TikTok ve YouTube, çocuklara sunulan zararlı içerikleri azaltmak için önemli değişiklikler yapma konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığı gibi zaten çocuklar için güvenli olduğunu savunuyor. Raporumuzda yer alan kanıtlar YouTube ve TikTok'un hala yeterince güvenli olmadığını gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

        10 ÇOCUKTAN 7'Sİ ZARARLI İÇERİĞE MARUZ KALDI

        Raporda yer alan bir ankette ise 11-17 yaş arası her 10 çocuktan 7'si, internette zararlı içeriğe maruz kaldığını bildirirken, bu çocuklardan yalnızca yüzde 15'inin gördüklerini bir yetişkine söyledi.

        Ankete göre çocukların yüzde 51'i fotoğrafla, kimlikle ya da pasaportla yaş doğrulama sorusu gördüğünü kaydetti.

        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        Çağla cinayetinde 3 fethi kabir daha!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Milli futbolcu baba oluyor
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
