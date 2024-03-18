İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC’nin logosunu siyaha çevirdiği ve İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ‘Büyük bir açıklama’ beklendiği iddia edildi. Açıklamanın Kate Middleton ile ilgili olduğu tahmin edilirken, Galler Prensesi’nin ortalıkta görünmediği süre uzadıkça çarpıcı iddialar giderek arttı. Henüz açıklama saati belli değil. Konuyla ilgili güncel gelişmeler bekleniyor...

KATE MİDDLETON NEREDE?

Galler Prensesi Kate Middleton'a ne olduğu merak konusu olurken kendisi 25 Aralık 2023'ten bu yana görüntülenmedi. İngiliz Kraliyet ailesinden henüz spekülasyonları ortadan kaldıracak net bir açıklama yapılmadı.