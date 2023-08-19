İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü! - Günün Antalya Haberleri

İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü! - Günün Antalya Haberleri

İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü! Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Baraj Gölü'nde serinlemek için suya giren Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı 43 yaşındaki Noor Wali, boğuldu. Olay anı bölgedeki bir vatandaşın cep telefonuna da yansıdı

Antalya'da, Manavgat Barajı Gölü yanındaki bir restorana ait iskele platformundan serinlemek için suya giren Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı Noor Wali (43), çırpınmaya başladı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMINA KOŞTU

Çevredekilerin Wali’nin çırpınışlarını fark edip, kurtarmak için suya girdi. Wali, kısa sürede suda kayboldu.

CANSIZ BEDENİ 12 METRE DERİNLİKTEN ÇIKARILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve su altı dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıçların su altına yaptığı arama sonunda Wali’nin cansız bedeni yaklaşık 12 metre derinlikte bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri yüzeye çıkarılan Wali’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Wali’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

PLATFORMDAN 2 METRE UZAKTA BOĞULDU

Wafi’nin cenazesini sudan çıkaran Side Sualtı Arama Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Şahin Kaptan, su altında görüş mesafesinin sıfıra yakın olmasına rağmen yaptıkları dip taramasında Wafi’nin cansız bedenini, platformdan 2 metre uzakta 12 metre derinlikte bulduklarını söyledi.