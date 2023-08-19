Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü! - Günün Antalya Haberleri

        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Baraj Gölü'nde serinlemek için suya giren Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı 43 yaşındaki Noor Wali, boğuldu. Olay anı bölgedeki bir vatandaşın cep telefonuna da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da, Manavgat Barajı Gölü yanındaki bir restorana ait iskele platformundan serinlemek için suya giren Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı Noor Wali (43), çırpınmaya başladı.

        ÇEVREDEKİLER YARDIMINA KOŞTU

        Çevredekilerin Wali’nin çırpınışlarını fark edip, kurtarmak için suya girdi. Wali, kısa sürede suda kayboldu.

        CANSIZ BEDENİ 12 METRE DERİNLİKTEN ÇIKARILDI

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve su altı dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıçların su altına yaptığı arama sonunda Wali’nin cansız bedeni yaklaşık 12 metre derinlikte bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekipleri yüzeye çıkarılan Wali’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Wali’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

        PLATFORMDAN 2 METRE UZAKTA BOĞULDU

        Wafi’nin cenazesini sudan çıkaran Side Sualtı Arama Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Şahin Kaptan, su altında görüş mesafesinin sıfıra yakın olmasına rağmen yaptıkları dip taramasında Wafi’nin cansız bedenini, platformdan 2 metre uzakta 12 metre derinlikte bulduklarını söyledi.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!