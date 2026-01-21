Habertürk
        İngiliz vatandaşı Beyoğlu'nda ölü bulundu | Son dakika haberleri

        İngiliz vatandaşı Beyoğlu'nda ölü bulundu

        İstanbul'da yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de yaşayan 45 yaşındaki İngiliz vatandaşı John Paul Goss, misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu. Polis ekipleri, Goss'un kolunda kemer bağlı olduğunu ve evde uyuşturucu enjekte malzemeleri bulunduğunu belirledi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 09:43 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:43
        Beyoğlu’nda 4 yıl önce Türkiye’ye gelen ve bir süre önce evsiz kalan İngiliz John Paul Goss (45), yaklaşık 1 aydır misafir olarak kaldığı barmen arkadaşının evinde ölü bulundu. Polis yaptığı incelemede, Goss'un kolunda kemerin bağlı olduğunu gördü. Evde ise uyuşturucu madde enjekte malzemeleri, kaşık ve yanında da şırınga bulundu. Bir süre önce cep telefonu ve pasaportunun çalındığı öğrenilen Goss’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Esnaf Abdurrahman Tekin, "Kendi ülkesinde profesörmüş. Bayağıdır da buradaymış. Pasaportuyla evrakları çalındığı için, çıkartamamış" dedi.

        DHA'nın haberine göre olay; 19 Ocak Pazartesi günü saat 12.45 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yıl önce ülkeye giren John Paul Goss, kısa bir süre önce cep telefonunu ve pasaportunu çaldırdı.

        OLAY GÜNÜ ALKOL ALMIŞTI

        Evsiz kalan Goss, Taksim’de bir eğlence mekanında tanıştığı barmen arkadaşı Civan Necmi G.’nin (27) evinde yaklaşık 1 ay önce kalmaya başladı. Goss, olay günü gece saatlerinde Civan Necmi G. ile birlikte alkol aldı.

        HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRDÜ

        Ardından odasına geçen Civan Necmi G., öğle saatlerinde Goss’un kaldığı odadaki koltukta yatar halde hareketsiz halde olduğunu gördü.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Civan Necmi G., sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Goss’un hayatını kaybettiğini belirledi.

        KOLUNDA KEMER, EVDE ŞIRINGA BULUNDU

        Bunun üzerine eve giren polis ekipleri, John Paul Goss’un kolunda kemer bağlı olduğunu gördü. Evde yapılan incelemede ise uyuşturucu madde enjekte malzemeleri, kaşık ve yanında da şırınga bulundu.

        ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Goss’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

        MADDE BAĞIMLISIYMIŞ

        Olayla ilgili polis, Civan Necmi G.’nin ifadesine başvurdu. Civan Necmi G. ifadesinde, kendisinin bir eğlence mekanında barmen olduğunu, çalıştığı bardan tanıştığı Goss’un evsiz kaldığını, evinde 1 aydır misafir ettiğini, madde bağımlısı olduğunu ve kısa bir süre önce telefonunu ve pasaportunu çaldırdığını belirtti.

        GECE ALKOL ALDI SABAH ÖLÜ BULUNDU

        Civan Necmi G. ifadesinin devamında, olay günü gece saatlerinde birlikte alkol aldıklarını, 02.00 sıralarında yatmak için odasına geçtiğini, aynı gün saat 12.30’da Goss’u odasında koltuk üzerinde yatar vaziyette gördüğünü söylediği öğrenildi.

        "KENDİ ÜLKESİNDE PROFESÖRMÜŞ"

        Olayla ilgili konuşan esnaf Abdurrahman Tekin, "Polisler geldiğinde evde ölü bulunmuş. Arkadaşları falan da vardı. Zaten bir kız arkadaşı vardı. Burada polislere ifade verip gittiler. Ben de onlardan öğrendim. Kendi ülkesinde profesörmüş. Bayağıdır da buradaymış. Pasaportuyla evrakları çalındığı için, çıkartamamış. Dün de herhalde pasaportlarını her şeyini çıkartmış. Sabah gidecekmiş. Evinde ölü bulunmuş" dedi.

        "PASAPORTU ÇALINDIĞI İÇİN BURADA KALIYOR"

        Tekin, "Pasaportu çalındığı için burada kalıyordu. Evsiz kaldığı için buraya gelmiş. Uyuşturucu kullanmış, öyle dediler. Yaptığına altın vuruş diyorlarmış. Evinde arama falan yapmışlar. Cenaze aracı geldi, araca bindirdiler götürdüler. Kendi ülkesinde profesörmüş" dedi.

