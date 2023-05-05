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İngilizler duyurdu: Ryan Kent Fenerbahçe’yle anlaştı

Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefi sürerken yeni sezon çalışmaları da şimdiden başlamış durumda. İngiliz basınını haberine göre Fenerbahçe, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın formasını giyen İngiliz futbolcu Ryan Kent ile anlaşma sağladı

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  • İngilizler duyurdu: Ryan Kent Fenerbahçe’yle anlaştı

    Fenerbahçe’nin iki kupada şampiyonluk hedefi sürerken, yönetim yeni sezon için düğmeye basmış durumda.
  • İngilizler duyurdu: Ryan Kent Fenerbahçe’yle anlaştı

    Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Kent'in  önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giyeceği iddia edildi.
  • İngilizler duyurdu: Ryan Kent Fenerbahçe’yle anlaştı

    The Sun'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Rangers'ın yıldızıyla prensip anlaşmasına vardı.
  • İngilizler duyurdu: Ryan Kent Fenerbahçe’yle anlaştı

    Sarı-lacivertli ekibin talip olduğu yıldız oyuncunun, Premier Lig ekiplerinden de ciddi talipler bulunuyor.
  • İngilizler duyurdu: Ryan Kent Fenerbahçe’yle anlaştı

    Özellikle Burnley, Ryan Kent'i ciddi bir şekilde istiyor ve oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
  • İngilizler duyurdu: Ryan Kent Fenerbahçe’yle anlaştı

    Yapılan habere göre, Fenerbahçe İngiliz oyuncuya 4 yıllık sözleşme teklif etti. Ryan Kent'in Rangers'tan aldığı maaş yılda 2.5 milyon Sterlin'i buluyor.
  • İngilizler duyurdu: Ryan Kent Fenerbahçe’yle anlaştı

    The Sun; Fenerbahçe'nin Ryan Kent'e, Rangers'ta kazandığının iki katını teklif ettiğini vurgularken bu bedel yaklaşık 5.8 milyon Euro yapıyor.
  • İngilizler duyurdu: Ryan Kent Fenerbahçe’yle anlaştı

    REKOR MAAŞ

    Eğer Fenerbahçe, İngiliz oyuncuyu kadrosuna katarsa tarihinde en fazla maaş ödeyeceği oyuncu Ryan Kent olacak.
  • İngilizler duyurdu: Ryan Kent Fenerbahçe’yle anlaştı

    Rangers Teknik Direktörü Michael Beale, sözleşmeleri bitecek olan Alfredo Morelos ve Allan McGregor ile yollarını ayıracaklarını söylerken Ryan Kent hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. 26 yaşındaki oyuncunun sezon bittikten sonra Premier Lig veya Türkiye'ye transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
  • İngilizler duyurdu: Ryan Kent Fenerbahçe’yle anlaştı

    RYAN KENT KİMDİR?

    Kariyerinde Freiburg ve Liverpool gibi takımların da formasını giyen Kent, bu sezon Rangers formasıyla şu ana kadar 44 maça çıkarken 3 gol atıp 10 asist yaptı. Rangers’ın yıldız oyuncusunun piyasa değeri Transfermarkt’e göre 11 milyon Euro olarak biliniyor.

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