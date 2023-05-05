RYAN KENT KİMDİR?

Kariyerinde Freiburg ve Liverpool gibi takımların da formasını giyen Kent, bu sezon Rangers formasıyla şu ana kadar 44 maça çıkarken 3 gol atıp 10 asist yaptı. Rangers’ın yıldız oyuncusunun piyasa değeri Transfermarkt’e göre 11 milyon Euro olarak biliniyor.