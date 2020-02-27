İngiliz gazetesi Daily Express, Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ı mercek altına aldı. Avrupa'nın 4 önemli kulübü Tottenham, Liverpool, Everton ve Sevilla tarafından takip edilen genç kalecinin, yaz döneminde maliyetinin 20-25 milyon Euro olacağı öngörüldü.

Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris'in artık kariyerinin sonuna yaklaştığı hatırlatılan haberde, Uğurcan Çakır gibi yetenekli bir kalecinin İngiliz ekibinin dikkatini çekmesinin normal olduğu vurgulandı.

EN ÇOK PARA VEREN ALACAK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncusu için, "Uğurcan'ın fiyatı 30 milyon Euro'ya kadar yükselebilir ama tabii ki kalmasını istiyoruz" şeklindeki açıklamasının da hatırlatıldığı haberde, yaz döneminde Karadeniz ekibine en yüksek bonservis bedelini ödeyip, Uğurcan Çakır'ı ikna edenin transferi gerçekleştirebileceği de kaydedildi.