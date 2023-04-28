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Haberler Dünya İngiltere Başbakanı Sunak'ın kayınvalidesi: Onu kızım başbakan yaptı - Dünyadan Haberler
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İngiltere Başbakanı Sunak'ın kayınvalidesi: Onu kızım başbakan yaptı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kayınvalidesi Sudha Murty, "Sunak'ı kızım başbakan yaptı" dedi.

İngiltere Başbakanı Sunak'ın kayınvalidesi: Onu kızım başbakan yaptı - Dünyadan Haberler
AA

Hindustantimes'ın haberine göre, Akshata Murty’nin annesi Sudha Murty, kızının eşi Rishi Sunak'ın hayatını birçok yönden etkilediğini söyledi.

Murty, Sunak'ın iktidara gelmesinin kızının sayesinde olduğunu savunarak "Ben kocamı iş adamı yaptım. Kızım da kocasını İngiltere Başbakanı yaptı. Bu, kadınların şanından kaynaklanıyor. Bir eşin kocasını nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz." diye konuştu.

Kızının eşinin beslenme tarzına da etki ettiğini belirten Murty, Sunak'ın her perşembe oruç tuttuğunu anlattı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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