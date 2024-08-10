İngiltere Community Shield Kupası Manchester City- Manchester United maçı ne zaman ve hangi kanalda?
İngiltere'de Premier Lig şampiyonu Manchester City ve FA Cup şampiyonu Manchester United FA Community Shield kupasında karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda futbolseverler maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Manchester City- Manchester United Community Kupası maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Premier Lig’de yeni sezon öncesinde final maçında son şampiyon Manchester City ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Sezona Erik ten Hag yönetiminde başlayacak olan kırmızı şeytanlar, Leny Yoro ve Joshua Zirkzee gibi isimleri kadrosuna dahil etti. Öte yandan son Premier Lig Şampiyonu Manchester City Savinho’yu transfer ederken, Yan Couto, Harwood Bellis, Doyle ve Gomez gibi isimlerle yollarını ayırdı. Peki, Manchester City- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
MANCHESTER CİTY- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
Manchester City- Manchester United Community Shield Kupa maçı 10 Ağustos Cumartesi (bugün) 17.00'de oynanacak.
MANCHESTER CİTY- MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın yayın bilgisine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
MANCHESTER DERBİSİ ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Manchester City'nin stadı olan Manchester Şehir Stadyumu doğuda yer alırken United'ın stadı olan Old Trafford ise güneyde yer almaktadır.
Takımlar tüm yarışmalarda 190 maç oynadı. United 78, City 59 kez kazandı ve kalan 53 maç beraberlikle sonuçlandı.