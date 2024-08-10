Premier Lig’de yeni sezon öncesinde final maçında son şampiyon Manchester City ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Sezona Erik ten Hag yönetiminde başlayacak olan kırmızı şeytanlar, Leny Yoro ve Joshua Zirkzee gibi isimleri kadrosuna dahil etti. Öte yandan son Premier Lig Şampiyonu Manchester City Savinho’yu transfer ederken, Yan Couto, Harwood Bellis, Doyle ve Gomez gibi isimlerle yollarını ayırdı. Peki, Manchester City- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...