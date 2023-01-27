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The Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere'de 38 yaşındaki şizofreni hastası kadının cansız bedeni hayatını kaybettikten üç yıl sonra bulundu.

Kendine bakmakta zorlanan ve ailesinden uzaklaşan 38 yaşındaki Laura Winham, Mayıs ayında polis ve yakınları tarafından sosyal konut dairesinde "mumyalanmış, neredeyse iskelet halinde" bulundu.

Winham'ın ailesi, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ve sosyal servislerin Laura'yı "ölüme terk ettiğini" belirtti. Ailesi, cansız bedenin üç yıldan fazla bir süredir fark edilmediğini vurgulayarak, onun ölüme terk edildiğini söyledi.

Winham'ın ailesi, yetkililerin gerekli kontrolleri yapmadığını, bu sebeple cansız bedenin bulunmadığını belirtti.

Haberde Winham'ın hayatını kaybettikten sonra telefonları ve kapıyı açmaması, mektuplara geri dönmemesi, faturalarını ödememesine rağmen kimsenin onu kontrole gitmediği belirtildi.

Winham'ın kız kardeşi de sosyal hizmetleri Laura'yı görmezden gelmekle suçladı ve "Ölüme terk edildi" dedi.