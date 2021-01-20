Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İngiltere'de Kovid-19'a bağlı günlük can kaybında yeni zirve

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1820 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 93 bin 290'a yükseldi. Ülkede salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İngiltere'de Kovid-19'a bağlı günlük can kaybında yeni zirve
İHA

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 820 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 93 bin 290'a yükseldiği belirtildi. Son 24 saat içinde 38 bin 905 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 505 bin 754'e yükseldi.

"İNGİLTERE SAVAŞ ALANI GİBİ"

Kovid-19 salgını nedeniyle Avrupa'daki en yüksek ölüm sayısının kayıtlara geçtiği İngiltere'de hükümetin baş bilimsel danışmanı Patrick Vallace, hastanelerin kapasitesi dolmaya devam ettikçe Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) üzerinde muazzam bir baskı olduğunu ve hastanelerin savaş bölgesi gibi göründüğünü söyledi. Vallace, "Parkta yürüyüşe çıktığınızda pek öyle görünmeyebilir ancak hastaneye gittiğinizde savaş alanı gibi görünüyor" ifadesinde bulundu. Vallace, kısıtlamaları gevşetmenin hata olacağını da sözlerine ekledi.

İngiltere'de Covid-19 salgınında ölüm bilançosunun 100 bine yaklaşması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, krize karşı yavaş tepki vermekle, yeterli koruyucu ekipman sağlamamakla ve test sisteminin iyi kullanılmaması ile eleştirildi. Başbakan Johnson, eleştirilere "Salgının ortasında bir soruşturmaya yoğunlaşma fikri bana pek mantıklı gelmiyor" ifadesinde bulunarak, korona virüs salgını ile başa çıkma konusundaki soruşturma çağrılarını reddetti.

Öte yandan İngiltere'de hükümetin verilerine göre, toplamda 4.6 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD Yüksek Mahkemesindeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe yol açtı
DÜNYAABD'de bomba ihbarı paniğe yol açtı!
ABD Başkanı seçilen Joe Biden yemin ederek göreve başladı!
DÜNYABiden yemin etti, göreve başladı!
Son dakika haberi Göçmenleri taşıyan tekne battı: En az 43 ölü!
DÜNYAGöçmenleri taşıyan tekne battı: En az 43 ölü!
Son dakika haberleri: İspanya Madrid'de şiddetli patlama!
DÜNYAMadrid'de şiddetli patlama!
ABD'de son durum: Donald Trump'tan sıradışı veda! Son dakika haberler
DÜNYATrump'tan veda konuşması: Bir şekilde geri döneceğim
Joe Biden'dan ilk gün hazırlığı!
DÜNYAJoe Biden'dan ilk gün hazırlığı!
KABUS! Son dakika: Çin'de yenide korona alatmı! Pekin kapılarını kapattı!
DÜNYAÇin'de yeniden Kovid-19 paniği!
Yunanistan liderinden dikkat çeken Doğu Akdeniz açıklaması!
DÜNYAYunanistan liderinden dikkat çeken Doğu Akdeniz ...
Trump'a DARBE! Son dakika: ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump'a bir darbe de yazarlardan: Anılarını yazmayın!
DÜNYATrump'a bir darbe daha: Anılarını yazmayın!
KANLI BASKIN! Son dakika: ABD'de 3 kişi kanlı Kongre baskınını planlamakla suçlandı!
DÜNYAABD'de 3 kişi kanlı baskını planlamakla suçlandı!