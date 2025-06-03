İngiltere'den Abramovich'e karşı dava sinyali

Rus iş insanı Roman Abramovich'in, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından 2022'de Chelsea'yi satma kararı almasıyla elde edilen 2,5 milyar sterlinlik gelir, satıştan bu yana İngiltere'deki bir bankada dondurulmuş halde bulunuyor.

İngiltere'nin yaptırımlarına da tabi olan Abramovich, satıştan elde edilen gelire erişemiyor ancak paranın yasal olarak hala ona ait olduğu biliniyor.

Abramovich, satıştan elde edilecek gelirlerin "Ukrayna’daki savaşın tüm mağdurlarına" yardım için bir vakıf aracılığıyla bağışlanacağını açıklamasına rağmen, İngiltere hükümeti, bu gelirin yalnızca Ukrayna'ya insani yardım olarak verilmesini talep ediyor.

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"Gerekirse bu durumu yasal yollarla takip etmeye hazırız"

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ile Dışişleri Bakanı David Lammy, tarafından yapılan ortak açıklamada, "Müzakerelere kapımız açık olacak ancak gerekirse bu durumu yasal yollarla takip etmeye tamamen hazırız." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ayrıca, "Ukrayna'da acı çeken insanlar, bu gelirlerden en kısa sürede faydalanabilmeli." ifadesine yer verildi.

İngiliz hükümetinin, satıştan elde edilen gelirin Ukrayna'da insani amaçlar için kullanılmasını sağlamaya kararlı olduğu belirtilen açıklamada, Abramovich ile şu ana kadar anlaşma sağlanamamasından büyük hayal kırıklığı duyulduğu aktarıldı.