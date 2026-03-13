Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.064,94 %-1,66
        DOLAR 44,1898 %0,10
        EURO 50,6996 %-0,34
        GRAM ALTIN 7.237,03 %0,43
        FAİZ 39,82 %1,35
        GÜMÜŞ GRAM 118,33 %-0,55
        BITCOIN 72.286,00 %3,00
        GBP/TRY 58,6143 %-0,61
        EUR/USD 1,1466 %-0,40
        BRENT 99,45 %-1,04
        ÇEYREK ALTIN 11.832,54 %0,43
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İngiltere ekonomisi Ocak ayında sabit kaldı - İş-Yaşam Haberleri

        İngiltere ekonomisi ocak ayında sabit kaldı

        İngiltere ekonomisi Ocak 2026'da büyüme kaydetmezken, hizmet sektörü durağan, imalat sektörü hafif daraldı. Üç aylık dönemde ise ekonomide sınırlı bir büyüme görüldü. Uzmanlar, enerji maliyetleri ve jeopolitik gelişmelerin ekonomik görünümü etkilemeye devam edeceğine dikkat çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 14:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere ekonomisi yatay seyir izledi

        İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kasım 2025-Ocak 2026 dönemini kapsayan 3 ay ve ocak ayına ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

        Buna göre, İngiltere ekonomisi ocakta büyüme göstermedi. Kasım 2025'teki yüzde 0,2 ve Aralık 2025'teki yüzde 0,1 büyümenin ardından İngiltere ekonomisi Ocak 2026'da yatay seyir izledi.

        Ocakta hizmet sektöründe büyüme görülmezken, imalat sektörü yüzde 0,1 daraldı, inşaat sektörü yüzde 0,2 büyüdü.

        Ülke ekonomisi, Kasım 2025-Ocak 2026 dönemini kapsayan 3 ayda ise yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

        ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik büyümenin 3 aylık dönemde araç üretimindeki toparlanmayla hafif arttığını belirterek, "Ancak ocakta ekonominin yatay seyir izlemesiyle genel tablo durgun kalmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        "DAHA GÜÇLÜ VE GÜVENLİ BİR EKONOMİ İNŞA EDİYORUZ"

        İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves de "Ekonomi planımız doğru ancak daha fazla yapılması gereken olduğunu biliyorum. Belirsizliklerin olduğu bir dünyada, yaşam maliyetini düşürerek, ulusal borcu azaltarak ve büyümeyi destekleyecek koşullar yaratarak daha güçlü ve güvenli bir ekonomi inşa ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

        S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Raj Badiani, Ortadoğu'daki gerilim ve bunun sonucunda enerji maliyetlerinde yaşanan sıçrama nedeniyle İngiltere ekonomisi için bu yıla yönelik büyüme tahmininin düşürülebileceğini belirterek, "Daha önce ekonomik koşulların bu yılın ikinci yarısında iyileşeceğini varsaymıştık ancak daha yüksek enerji faturaları ihtimali, enflasyonda yeniden artış ve para politikasındaki gevşemenin duraklaması, işletmelerin ve tüketicilerin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Önemli bir risk de hanelerin, enerji maliyetlerinde uzun süreli bir artıştan korkarak ihtiyati tasarruflarını artırması" ifadesini kullandı.

        İngiltere'nin en eski bağımsız ekonomik araştırma enstitüsü Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü, ocak ayına ilişkin büyüme verilerini "yıla endişe verici bir başlangıç" olarak nitelendirdi.

        Deutsche Bank'ın büyüme verileri sonrası yayımladığı notta ise jeopolitik gelişmelerin ekonomik görünümü belirsizleştiğine işaret edilerek, İngiltere Merkez Bankasının 19 Mart'taki toplantısında bir faiz indirimi için "acele etmeyeceği" ve enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tıkalı lavaboyu açmaya çalıştı, kimyasal yanıkla hastanelik oldu

        Ağrı'da evinin tıkanan lavabo giderini açmak isteyen Halis Uca (79), döktüğü kimyasal lavabo açıcının bacağını yakması sonucu yaralandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Trump: İran'ı çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı çok sert vuracağız
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Her şeye rağmen Ersin!
        Her şeye rağmen Ersin!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu