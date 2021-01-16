İngiltere Championship ekibi Derby County'de teknik direktörlük görevine getirilen ve aktif futbolculuk kariyerine son veren Wayne Rooney, arkasında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı.

Rooney, genç yaşta adım attığı yeşil sahalara, İngiltere futbolunun tarihe geçen isimlerinden biri olarak veda etti.

Henüz 18 yaşındayken 30 milyon sterlin gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tutan Rooney, kariyeri boyunca elde ettiği tüm kupaları efsanesi haline geldiği kırmızı-siyahlı ekiple kazandı.

KARİYERİNİN İLK GOLÜ, YENİLMEZLİK SERİSİNİ BİTİRDİ

Liverpool'un banliyölerinden Croxteth'te 24 Ekim 1985'te dünyaya gelen Rooney'nin futbol aşkı, öğrencilik yıllarında başladı.

Futbol oynamasına izin verilmemesine kızarak okulun laboratuvarının duvarına tekmeyle zarar verdiği için iki gün ceza alan Rooney, 11 yaşında Everton'ın altyapısına girdi.

Profesyonel futbol kariyerine 16 yaşında adım atan İngiliz forvet Rooney, Everton'ın ligde 30 maç yenilgi yüzü görmeyen Arsenal'ı 2-1 yendiği karşılaşmada ilk golünü kaydetti.

Everton ile Arsenal arasında oynanan lig maçında 80. dakikada oyuna giren Rooney, 1-1 devam eden mücadelenin son dakikasında attığı golle hem kariyer açılışı yaptı hem de 30 maç namağlup olan Arsenal'ın bu serisini sonlandırdı. O yılların gözde ekibi Arsenal, Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira ve Robert Pires gibi isimlerle bir sonraki sezon namağlup şampiyonluk yaşadı.

Manchester United'da geçirdiği 13 yıldan sonra altyapısından yetiştiği kulübe yeniden imza atan Rooney, profesyonel olarak 3 sezon (2002-2004 ve 2017-2018) formasını giydiği Everton'da 117 maçta 28 gol buldu.

MANCHESTER UNITED'A REKORLA GİTTİ

Everton'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Rooney, 18 yaşındayken 30 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu.

Bu rakam, o dönem 20 yaşından küçük bir futbolcuya verilen en yüksek bonservis olarak tarihe geçti.

Everton formasıyla iki sezonda 17 kez rakip fileleri havalandıran genç yıldızı 14 yaşından bu yana takip eden Manchester United teknik direktörü Alex Ferguson, Rooney'e ilk şansı Avrupa kupasında karşılaştığı Fenerbahçe önünde verdi.

2004-05 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Old Trafford Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan Manchester United, rakibini 6-2 gibi farklı bir skorla geçerken Rooney Manchester kariyerine "hat-trick"le başladı.

18 KUPA KALDIRDI

Wayne Rooney, 2004 yılında transfer olduğu Manchester United ile 18 kupa kaldırdı.

Rooney'nin yer aldığı kadrosuyla ilki 2006-2007 sezonunda olmak üzere İngiltere Premier Lig'de 5 kez ipi göğüsleyen Manchester temsilcisi, 2007-2008 sezonunda Chelsea'yi penaltı atışlarıyla mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazanan Manchester United'ın kadrosunda yer alan Rooney, takımıyla 5 Community Shield, 4 Lig Kupası, birer Federasyon Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadı.

DC UNITED VE DERBY COUNTY KARİYERİ

Rooney, Everton ve Manchester United'da oynadıktan sonra 2018'de ABD'nin DC United ekibine transfer oldu.

DC United ile iki sezonda 52 maça çıkan Rooney, ABD kariyerini 25 golle tamamladı.

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu konumundaki Rooney, Ocak 2020'de oyuncu-antrenör olarak Derby County'ye imza attı.

Kasım 2020'de Phillip Cocu'nun ayrılmasının ardından Derby County'nin geçici teknik direktörlüğünü üstlenen Rooney, daha sonra resmi olarak göreve getirildi.

Futbolculuk kariyerine 35 yaşındayken son verdiği Derby County'de 35 karşılaşmada forma giyen Rooney, rakip fileleri 7 defa havalandırdı.

REKORLARIN ADAMI

Wayne Rooney, 559 karşılaşmada 253 gol attığı Manchester United'ın en fazla gol atan futbolcusu unvanını, 546. maçta yakaladı. Önceki rekoru elinde tutan Bobby Charlton, 249 golü 758 maçta atmıştı.

Manchester United kariyerindeki gol perdesini Fenerbahçe maçıyla 2004'te açan Rooney, 50. golünü 2007'de Bolton'a, 100. golünü 2009'da Wigan'a, 150. golünü 2011'de Arsenal'a, 200. golünü 2013'te Bayer Leverkusen'e, 250. golünü ise 2017'de Stoke City'ye karşı kaydetti.

Kulübündeki başarısını milli takıma da taşıyan Rooney, 120 kez formasını giydiği İngiltere adına 53 gol kaydederek bu alanda da 49 golle rekoru elinde bulunduran Charlton'ı geride bıraktı.