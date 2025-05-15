İngiltere Grand Prix'sinde bir ilk yaşanacak!

Motorsporları tutkunlarını temmuz ayında dopdolu bir yarış takvimi bekliyor. Formula 1, Formula 2, Formula 3 ve Formula 4 serileri, ilk kez aynı hafta sonunda aynı etkinlikte yer alacak. İngiltere Grand Prix’si programına şampiyona dışı İngiltere F4 yarışları da eklendi.

Bu gelişmeyle birlikte İngiliz F4 kategorisi, ilk kez Silverstone’daki Formula 1 hafta sonunda sahne almış olacak. 4–6 Temmuz tarihlerinde yapılacak hafta sonunda, İngiltere F4 için ikişer yarış düzenlenecek.

Her biri 25 dakika artı 1 tur sürecek bu yarışlar, serinin normalde uyguladığı 20 dakikalık yarış süresinden biraz daha uzun olacak. Yarışlar, sadece 2024 sezonunda Britanya F4’te kayıtlı takımlara açık olacak.