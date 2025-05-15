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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 İngiltere Grand Prix'sinde bir ilk yaşanacak! - Motor Sporları Haberleri

        İngiltere Grand Prix'sinde bir ilk yaşanacak!

        F1, F2, F3 ve F4, tarihte ilk kez aynı hafta sonunda yapılacak. İngiltere Grand Prix'si, 4 yarışa ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:27 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:27
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        İngiltere GP'de bir ilk yaşanacak!
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        Motorsporları tutkunlarını temmuz ayında dopdolu bir yarış takvimi bekliyor. Formula 1, Formula 2, Formula 3 ve Formula 4 serileri, ilk kez aynı hafta sonunda aynı etkinlikte yer alacak. İngiltere Grand Prix’si programına şampiyona dışı İngiltere F4 yarışları da eklendi.

        Bu gelişmeyle birlikte İngiliz F4 kategorisi, ilk kez Silverstone’daki Formula 1 hafta sonunda sahne almış olacak. 4–6 Temmuz tarihlerinde yapılacak hafta sonunda, İngiltere F4 için ikişer yarış düzenlenecek.

        Her biri 25 dakika artı 1 tur sürecek bu yarışlar, serinin normalde uyguladığı 20 dakikalık yarış süresinden biraz daha uzun olacak. Yarışlar, sadece 2024 sezonunda Britanya F4’te kayıtlı takımlara açık olacak.

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