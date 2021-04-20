1600´lü yıllardan kaldığı tahmin ediliyor! Tarihi eser ilan edildi 0:00 / 0:00

DHA

İngiltere´nin batısında İrlanda Denizi´nde yer alan Man Adası´nda bulunan altın yas yüzüğü (ölen birinin anısına takılan yüzük) tarihi eser ilan edildi.

DHA'nın haberine göre 1600´lü yıllardaki İngiltere İç Savaşı döneminden kalma olduğu düşünülen yüzüğün, iç savaşta Roundheadler (Parlamento yanlılarına verilen isim) tarafından 1651´de idam edilen Derby Kontu James Stanley´e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

STANLEY AİLESİ İLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Manx Ulusal Mirası kuruluşunda arkeolog Allison Fox, "Yüzüğün kalitesi, yüksek statüye sahip bir kişi için veya onun adına yapıldığını gösteriyor. Yüzüğün kime ait olduğunu veya kimin anıldığını kesin olarak tespit etmemiz pek olası değil, ancak daha önce Man Lordu olan Stanley ailesiyle ilişkilendirilmiş olma ihtimali var" dedi.

Altın yüzüğün Manx Müzesi´nde sergileneceği belirtildi.