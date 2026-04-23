        Haberler Dünya İngiltere ile Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı | Dış Haberler

        İngiltere ile Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı

        Türkiye ile İngiltere arasında stratejik ortaklığı pekiştirmeyi, yakın diyalogla güçlenen işbirliğinin kapsamını genişletmeyi amaçlayan Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı.

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 18:43
        İngiltere ile Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper tarafından imzalanan "Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi" hakkında ortak açıklama yayımlandı.

        Türkiye ve İngiltere'nin bugün ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlatmayı hedefleyen Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzaladığı vurgulanan açıklamada, "Bugün Londra'da imzalanan Türkiye-Birleşik Krallık Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi, tarihi bir dostluğa, mükemmel düzeyde ikili ilişkilere sahip, Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarına yönelik güçlü iradeleri dahil çok çeşitli uluslararası meseleler ve küresel sınamalar hakkında ortak bakış açısını paylaşan, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan ülkelerimiz arasında diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmek için sağlam bir temel teşkil etmektedir." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, küresel ölçekte çok kutuplu, parçalanmış uluslararası düzene doğru geçişin hızlanmasının Türkiye ve İngiltere'yi artan riskler dönemine soktuğu belirtilerek "Güvenliğimizin ve kolektif savunmanın temel taşı olan NATO'nun siyasi ve askeri önemi artmıştır. NATO'nun Stratejik Konsepti'nin yanı sıra temel görevlerinden caydırıcılık ve savunma, Avrupa-Atlantik güvenliğini sağlamada işbirliğimizin temelini oluşturmaya devam edecektir. Güçlü transatlantik ilişkiler Avrupa'da barış ve istikrar için vazgeçilmezdir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Çerçeve Belgesi'nin, küresel güvenlik ve refahı teşvik etmek için birlikte daha yakın çalışarak, Avrupa sütununu güçlendirmek dahil NATO’daki eş güdümü artırarak, savunma yetenekleri ve savunma sanayii ile terörizmle ve organize suçlarla mücadele konusunda işbirliğini güçlendirerek, insani ve kalkınma işbirliğini ilerleterek, Türkiye ve İngiltere'nin müşterek sınamalara karşı işbirliğini güçlendirmesini sağlayacağı vurgulandı.

        Öte yandan belgenin, iki ülke arasında iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji güvenliği konusunda işbirliğini artırma ile bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında ortaklığı geliştirmeyi kapsayacağı aktarıldı.

        Açıklamada, Türkiye ve İngiltere'nin sağlam ekonomik bağlarını teslim eden bu Çerçeve Belgesi'nin müzakereleri halihazırda devam eden, ortak ekonomik büyümeyi de destekleyecek Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi dahil, ikili ticaret ve yatırımları artırma niyetini teyit ettiği belirtildi.

        Ayrıca açıklamada, Londra'da bugün gerçekleştirilen görüşmelerin, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin, güçlü ekonomik ve ticari bağlara, Avrupa-Atlantik güvenliği ve savunmasına yönelik müşterek bir taahhüde ve karşılıklı anlayış ile iyi niyeti güçlendirmeyi sürdürecek halklar arası kalıcı bağlara dayandığını vurguladığı kaydedildi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

