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İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninde Kraliyet Ailesi hayranı protestocu sanılarak 13 saat gözaltında tutuldu

İngiltere'de Kral 3. Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme törenini izlemek için geldiği Westminster Manastırı yakınlarında protestocu sanılarak 13 saat süreyle gözaltına alınan kraliyet ailesi hayranı kadın yaşadıklarını BBC'ye anlattı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninde Kraliyet Ailesi hayranı protestocu sanılarak 13 saat gözaltında tutuldu
BBC TÜRKÇE
Alice ChambersBBC

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme törenini izlemek için geldiği Westminster Manastırı yakınlarında protestocu sanılarak 13 saat süreyle gözaltına alınan kraliyet ailesi hayranı kadın yaşadıklarını BBC'ye anlattı.

Aslen Avustralyalı olan ve Londra'da yaşayan 36 yaşındaki Alice Chambers, fosil yakıt kullanımına karşı eylemler yapan "Just Stop Oil" (Petrole Son Verin) adlı aktivist grubunun üyeleriyle birlikte gözaltına alındığını, grupla ilgisi olmadığını söylemesine rağmen ellerinin kelepçelendiğini söyledi.

Chambers, polis aracının arkasında saatlerce bekletildikten sonra polis merkezine götürüldüğünü ve parmak izinin alınarak sorgulandığını belirtti.

ChambersBBC

Chambers, "Oturmuş taç giyme töreninin başlamasını bekliyordum. Bir anda polis gelip herkesi kelepçelemeye başladı. Protestocu olmadığımı anlatmaya çalıştım ama beni dinlemediler. Sorgu sırasında bana neden orada bulunduğumu sordular. Töreni izlemek için geldiğimi söyleyince şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar" dedi.

Daha sonra serbest bırakıldığını belirten Alice Chambers, "Ben sıradan bir izleyici olarak oradaydım. Kimse böyle bir şey yaşamamalı" diye konuştu.

Töreni kaçıran Chambers, Londra Emniyet Müdürlüğü hakkında şikayette bulundu.

Londra polisi, Chambers'ı gözaltına alan memurun taç giyme töreni için Lincolnshire'dan takviye olarak gelen birimden olduğunu ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, monarşi karşıtı grupların izinli gösterisinde altı kişinin gözaltına alınması nedeniyle özür dilemişti.

11 bin 500 polisin görev yaptığı tören sırasında toplam 64 kişi gözaltına alınmıştı.

Polis bu kişilerden 52'sinin tören sırasında olay çıkaracakları şüphesiyle gözaltına alındığını söylüyor.

Gözaltına alınan kişilerden sadece dördü hakkında dava açıldı.

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