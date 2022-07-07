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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e başbakan dayanmıyor: 14. isim de gitti

İngiltere'de bakan ve parlamento üyesi 54 ismin istifası sonrasında Başbakan Boris Johnson istifa kararını aldı. Johnson, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri açıklanana kadar görevinde kalacağını ifade etse de Kraliçe II. Elizabeth'ın tahtta olduğu süre boyunca görevden ayrılan 14. başbakan oldu.

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  • Kimler kimler geçti! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e başbakan dayanmıyor: 14. isim de gitti...

    İşte geçtiğimiz ay tahttaki 70. yılını kutlayan Britanya Kraliçesi II. Elizabeth'in döneminde İngiltere'de başbakanlık yapmış tüm isimler... 
  • Kimler kimler geçti! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e başbakan dayanmıyor: 14. isim de gitti...

    WINSTON CHURCHILL (1951-1955)

    Sir Winston Churchill, Kraliçe II. Elizabeth'in tahta geçtiğinde gördüğü ilk başbakandı. İngiltere tarihine geçen isimlerden Churchill, 26 Ekim 1951'den 5 Nisan 1955'e kadar görevdeydi.
  • Kimler kimler geçti! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e başbakan dayanmıyor: 14. isim de gitti...

    ANTHONY EDEN (1955 - 1957)

    Churchill'den sonra gelen Anthony Eden, 6 Nisan 1955'ten 9 Ocak 1957'e kadar görevde kaldı.
  • Kimler kimler geçti! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e başbakan dayanmıyor: 14. isim de gitti...

    HAROLD MACMILLAN (1957 - 1963)

    Yine Muhafazakar Parti'den Harold Macmillan, 10 Ocak 1957'den 18 Ekim 1963'e kadar İngiltere Başbakanı olarak görev yaptı.
  • Kimler kimler geçti! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e başbakan dayanmıyor: 14. isim de gitti...

    ALEC DOUGLAS-HOME (1963 - 1964)

    Muhafazakar Parti'den Alec Douglas-Home, 19 Ekim 1963'ten 16 Ekim 1964'e kadar görevde kaldı.
  • Kimler kimler geçti! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e başbakan dayanmıyor: 14. isim de gitti...

    HAROLD WILSON (1964 - 1970 & 1974 - 1976)

    İşçi Partisi'nden Harold Wilson başbakanlık koltuğuna 2 kez oturdu. İlk başbakanlık görevini 16 Ekim 1964 ile 19 Haziran 1970 aralığında sürdüren Wilson, 2. kez göreve geldiğinde başbakanlığı 4 Mart 1974'ten 5 Nisan 1976'ya kadar gerçekleştirdi. 
  • Kimler kimler geçti! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e başbakan dayanmıyor: 14. isim de gitti...

    EDWARD HEATH (1970 - 1974)

    Muhafazakar Parti'den Edward Heath, iki Wilson dönemi arasında başbakanlık görevini gerçekleştirdi. Heath, 19 Haziran 1970'ten 4 Mart 1974'e kadar görev yaptı.
  • Kimler kimler geçti! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e başbakan dayanmıyor: 14. isim de gitti...

    JAMES CALLAGHAN (1976 - 1979)

    İşçi Partisi'nden James Callaghan, 5 Nisan 1976'dan 4 Mayıs 1979'a kadar başbakanlık koltuğunda kaldı.
  • Kimler kimler geçti! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e başbakan dayanmıyor: 14. isim de gitti...

    MARGARET THATCHER (1979 - 1990)

    Muhafazakar Parti'nin yanı sıra İngiltere siyaset tarihinin en dikkat çeken isimlerinden Margaret Thatcher ya da meşhur lakabı ile 'Demir Leydi' 4 Mayıs 1979'dan 28 Kasım 1990'a kadar başbakanlık göevini sürdürdü.
  • Kimler kimler geçti! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e başbakan dayanmıyor: 14. isim de gitti...

    JOHN MAJOR (1990 - 1997)

    Muhafazakar Parti'den 28 Kasım 1990'dan 2 Mayıs 1997 tarihine kadar İngiltere başbakanlığı yaptı.
  • Kimler kimler geçti! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e başbakan dayanmıyor: 14. isim de gitti...

    TONY BLAIR (1997 - 2007)

    İşçi Parti'sinden Tony Blair, 2 Mayıs 1997'den 27 Haziran 2007'ye kadar görevini sürdürdü. 
  • Kimler kimler geçti! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e başbakan dayanmıyor: 14. isim de gitti...

    GORDON BROWN (2007 - 2010)

    İşçi Partisi'nden Gordon Brown, Blair'in yerinde 27 Haziran 2007'den 11 Mayıs 2010'a kadar İngiltere başbakanı olarak görev yaptı.
  • Kimler kimler geçti! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e başbakan dayanmıyor: 14. isim de gitti...

    DAVID CAMERON (2010 - 2016)

    Muhafazakar Parti'den David Cameron, 11 Mayıs 2010'da göreve geldi ve 2010'daki İngiltere'nin AB'den çıkışının oylandığı Brexit referandumuna kadar görevde kaldı.
  • Kimler kimler geçti! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e başbakan dayanmıyor: 14. isim de gitti...

    THERESA MAY (2016 - 2019)

    13 Temmuz 2016'da Brexit kararını geçirme ve AB'den çıkma umuduyla göreve gelen Muhafazakar Parti'den Theresa May, süreçte yeterli desteği görememesinin ardından 24 Temmuz 2019'da başbakanlık görevinden istifa etti.
  • Kimler kimler geçti! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e başbakan dayanmıyor: 14. isim de gitti...

    BORIS JOHNSON (2019 - 2022)

    Brexit'i geçiren ve İngiltere'yi AB'den çıkaran Johnson bu süreçleri başarı olarak nitelendirse de COVID-19 salgınındaki başarısız yönetimi ve parti skandalları sonrası kabinesinde istifa depremi yaşadı. 7 Temmuz'da basın açıklaması ise Muhafazakar Parti'deki görevinden ayrılacağını açıklayan Johnson, Kraliçe II. Elizabeth döneminde görev yapan 14. başbakan olarak tarihte yer aldı.

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