İngiltere Milli Takımı'na Dünya Kupası'nda hırsızlık şoku!
2026 Dünya Kupası için ABD'de bulunan İngiltere Milli Takımı'nın ekipmanları çalındı.
2026 Dünya Kupası L Grubu'nda yer alan İngiltere ilk maç öncesi hırsızlık şoku yaşadı.
Daily Mail'de yer alan haberde Yıldız oyuncuların kramponları ve takımın antrenman ekipmanları, Florida'dan Kansas City'deki antrenman tesisine nakliye sırasında çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Çalınan malzemeler arasında takım kaptanı Harry Kane ve yıldız orta saha Jude Bellingham başta olmak üzere birçok futbolcuya ait kişisel kramponların bulunduğu belirtildi. Ayrıca resmi antrenman topları, kondisyon ekipmanları ve takımın hazırlık sürecinde kullandığı çeşitli malzemelerin de kaybolduğu ifade edildi.
"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"
Kansas City Polis Departmanı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Kansas City'ye gelen ve içinde bazı eşyaların eksik olduğu bir ekip aracından ekipman çalınması olasılığıyla ilgili soruşturma yürütüyoruz. Soruşturma devam ediyor."