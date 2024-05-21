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        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiltere'nin EURO 2024 aday kadrosu açıklandı! - Futbol Haberleri

        İngiltere'nin EURO 2024 aday kadrosu açıklandı!

        İngiltere Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen 33 kişilik geniş aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 18:15 Güncelleme: 21.05.2024 - 18:23
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        İngiltere'nin EURO 2024 aday kadrosu!
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        İngiltere Milli Takımı'nın 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrosu açıklandı.

        İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Gareth Southgate, turnuva öncesi 33 kişiden oluşan geniş aday kadroyu belirledi.

        Nihai kadroların 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirileceği EURO 2024 öncesinde bu sezon Manchester United'da beklenen performansı sergileyemeyen Marcus Rashford ve Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq takımına transfer olan Jordan Henderson, kadroya dahil edilmedi.

        EURO 2024'te Slovenya, Danimarka ve Sırbistan ile C Grubu'nda mücadele edecek İngiltere Milli Takımı'nın geniş aday kadrosuna çağrılan futbolcular şöyle:

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        Kaleci: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley)

        Defans: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City)

        Orta saha: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace)

        Forvet: Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Münih), James Maddison (Tottenham), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa)

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