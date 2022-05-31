İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı başlıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

İngiliz hükümetinin, Manş Denizini geçmeyi başaranların iltica başvurusunu yapmak ve yeni bir yaşam kurmaları için Ruanda'ya gönderilme planı, ulusal ve uluslararası tepkilere rağmen devam ediyor.

İçişleri Bakanı Priti Patel, yaptığı açıklamada, Ruanda'yla yapılan anlaşma kapsamında sınır dışı edileceklere bildirimde bulunulduğunu duyurdu.

Süreci geciktirmek için hala girişimlerin olacağını kaydeden Patel, Ruanda ile varılan anlaşmanın insan kaçakçılarının iş modelini kırma stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

İlk düzensiz göçmen ve mültecilerin 14 Haziran'da gönderilmeye başlanacağını belirten Patel, "Bugünkü duyuru, bu ortaklığı gerçekleştirmeye yönelik bir başka kritik adım." değerlendirmesinde bulundu.

MUHALEFET VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİLER

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Ocak'tan itibaren İngiltere'ye yasa dışı giriş yapan herkesin Ruanda'ya gönderileceğini ve oraya yerleştirileceğini açıklamıştı.

Plana muhalefetin yanı sıra sivil toplum kuruluşları tepki göstermişti. Londra merkezli Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Steve Valdez-Symonds, konuya ilişkin açıklamasında, sığınma işlemleri için insanları başka bir ülkeye göndermenin, "sorumsuzluğun doruğu" olduğunu, hükümetin ise şu anda iltica konularında "insanlıktan ve gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu" gösterdiğini belirtmişti.

İngiltere hükümeti yeni politikanın, insanları bu yolculuğa çıkmaktan caydıracağını söylüyor. Ancak mülteci hakları savunucuları, İrfan gibilerin Birleşik Krallık topraklarına ayak basana dek iltica başvurusunda bulunamayacakları için, tekneler ve kamyonlarla Britanya'ya geçmeyi göze aldıklarını vurguluyor.

İngiltere ve Ruanda hükümetleri, plan kapsamında İngiltere tarafından Ruanda'ya eğitim harcamaları için verilen 120 milyon sterlinin, ekonomik göçü tetikleyen fırsat eksikliğinin giderilmesine yardımcı olacağını savunuyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi birçok insan hakları kuruluşu, Ruanda'yı otokratik bir ülke olarak değerlendiriliyor. Devlet Başkanı Paul Kegame, 1994'ten beri iktidarda. Kegame bir yandan etnik çatışma ve soykırımın ardından ülkeyi istikrara kavuşturması nedeniyle övgü alırken bir yandan da tek parti devletini yönetmekle suçlanıyor.