İngiltere'nin ilk 38 beden Güzellik Kraliçesi Milla Magee

"TARTIDAKİ RAKAMLAR BİZİ TANIMLAMAZ"

"Güzellik Kraliçesi seçilmek hayatımın en büyük onuru. Rekabete ve kadınlara kendilerinin daha iyi versiyonları olma konusunda ilham verecek her şeye gerçekten inanıyorum" diyen Magee, şunları ekledi: Bir kadının ve bir erkeğin nasıl görünmesi gerektiğine dair idolleştirilmiş bir imaj yarattık. Kendimizi tartmamıza gerek yok. Tartıda gördüğümüz rakamlar bizi tanımlamaz. Kendimize baskı yapmaktan vazgeçmeliyiz.