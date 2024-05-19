İngiltere'nin ilk 38 beden Güzellik Kraliçesi Milla Magee
İngiltere güzellik yarışması tarihinde ilk kez 38 beden bir aday olan Milla Magee, Güzellik Kraliçesi (Miss England) seçildi
İngiltere güzellik yarışması tarihinde ilk kez 38 beden ölçüsündeki aday, birinci seçildi. Yeni İngiltere Güzeli Milla Magee, Wolverhampton'da önceki gün düzenlenen prestijli güzellik yarışmasını kazanarak tarih yazdı.
Cankurtaranlık ve yarı zamanlı modellik yapan 23 yaşındaki Milla Magee, okul döneminde kilosundan dolayı zorbalığa maruz kaldı ama şimdi gururla XL kıyafetlerin yanı sıra büyük beden elbiseler de giydiğini itiraf ediyor ve "standart" güzellik kraliçesi olmadığı gerçeğinden keyif alıyor.
"HEP MİNYON OLMAK İSTEMİŞTİM"
"14 yaşındayken 89 kiloydum. Kendimi her zaman iri hissettim. Bu bende beden algı bozukluğu yarattı" diyen Magee, "Her zaman minyon ve küçük olmak istemiştim" ifadesini kullandı.
"Boyuma göre sağlıklı bir kilodaydım" diyen Güzellik Kraliçesi; "Hangi numarayı veya bedeni satın alırsanız alın, bu sizi tanımlamaz" diye konuştu. Magee ayrıca, okuldaki zorbalara "sayıların sizi tanımlamadığı" mesajını ilettiğini belirtti.
Daha önce 'Newquay Kraliçesi' ünvanını alan Milla Magee, 'İngiltere Güzellik Kraliçesi' (Miss England) ünvanı için 39 rakibini geride bıraktı.
"TARTIDAKİ RAKAMLAR BİZİ TANIMLAMAZ"
"Güzellik Kraliçesi seçilmek hayatımın en büyük onuru. Rekabete ve kadınlara kendilerinin daha iyi versiyonları olma konusunda ilham verecek her şeye gerçekten inanıyorum" diyen Magee, şunları ekledi: Bir kadının ve bir erkeğin nasıl görünmesi gerektiğine dair idolleştirilmiş bir imaj yarattık. Kendimizi tartmamıza gerek yok. Tartıda gördüğümüz rakamlar bizi tanımlamaz. Kendimize baskı yapmaktan vazgeçmeliyiz.