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İngiltere'nin en seçkin okullarından biri olan Winchester College'a giden, Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset ve ekonomi okuyup üst düzey bir derece ile mezun olan ve lisansüstü eğitimini Stanford Üniversitesi'nde alan 42 yaşındaki Sunak, bu yaşına kadar başarılı bir kariyere sahip olsa da, her siyasetçide olduğu gibi açıklamaları ile gündem oldu. Kral III. Charles'tan fazla olan serveti ile Sunak hiçbir zaman bir halk adamı olduğunu da iddia etmedi, ancak Prada ayakkabıları, lüks zevki bir de gafları ile sık sık gündemde yer aldı. İşte İngiltere'nin yeni başbakanının tarihe geçen gafları ve açıklamaları...

"ZENGİNE YARDIM ETMEK İÇİN FAKİRDEN ALMAK" Ağustos 2022'de sızdırılan bir videoda Sunak, Tunbridge Wells'deki Muhafazakar parti üyelerine, zengin kasabalara yardım etmek için 'yoksun kentsel alanlardan' kamu parasını aldığını anlattı ve bununla övündü. Daha sonra, bu politikaları tersine çevirmeye başladığı gerçeğiyle övündü. "KOLA BAĞIMLISIYIM" Mart 2021'de bir liseyi ziyaret eden Sunak, gençlerin yanında sohbet ederken "Ben bir kola bağımlısıyım, tam bir kola bağımlısıyım" dedi. Ancak hatasını hızlıca fark eden Sunak hızlı bir şekilde karışıklık olmaması için 'bir Coca-Cola bağımlısı' olduğunu vurguladı. Zira İngilizce'de uyuşturucu 'kokain'in de kısaltması olan bu tabir yanlış anlamaya oldukça müsaitti. Kendini kurtarmak için en sevdiğinin 'Meksika Kola'sı olduğunu söylemeye devam etti ancak bu onu gündem olmaktan kurtaramadı.

BENZİNCİNİN ARABASINI KULLANARAK FACİAYA DÖNEN PR ÇALIŞMASI Benzin fiyatlarına yönelik yaptığı PR çalışması faciayla sonuçlanan Sunak, daha az varlıklı gibi davranmakla suçlandı. Kameraların önünde benzinini doldurduğu kırmızı Kia arabasının aslında Sainsbury'nin benzin istasyonundaki bir çalışana ait olduğu ortaya çıktı. Sunak sonrasında hatasını kabul ederek "Başıma gelen en utanç verici şey, bana ait olmayan bir arabanın benzinini ödemek oldu" dedi.

TEMASSIZ KARTI KULLANAMADI Sunak aynı fotoğraf çekiminde, banka kartını barkod okuyucuda okutarak bir kutu Coca-Cola için ödeme yapmaya çalıştı. Daha sonra kasa görevlisinin kendisine temassız kartı vurgulaması ve nasıl kullanılacağını göstermesi üzerine Sunak "Size söylüyorum, bu teknoloji bugünlerde inanılmaz bir modern mucize" dedi ve alay konusu oldu.