Arsenal- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya futbolunda gözler Arsenal- Liverpool maçına çevrilmiş durumda. İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal ile son şampiyon Liverpool'un mücadelesine sahne olacak zorlu randevu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Arsenal- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Liverpool- Arsenal maçına sayılı saatler kaldı. Mikel Arteta yönetiminde 48 puanla lider konumda bulunan Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'e 5 puan fark atmış durumda. Arsenal zorlu Liverpool mücadelesini kazanırsa şampiyonluk yolunda puan farkını 8'e çıkaracak. Öte yandan sezona 5 galibiyetle fırtına gibi başlayan Liverpool, sonrasında aldığı kötü sonuçlarla 34 puanla 4. sıraya geriledi. Peki, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasına sahne olan Arsenal- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'leri...
ARSENAL- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Arsenal- Liverpool maçı 8 Ocak Perşembe (bu akşam) 23.00'te oynanacak.
ARSENAL- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.