        Haberler Bilgi Spor İngiltere Premier Lig: Arsenal- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Arsenal- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Dünya futbolunda gözler Arsenal- Liverpool maçına çevrilmiş durumda. İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal ile son şampiyon Liverpool'un mücadelesine sahne olacak zorlu randevu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Arsenal- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 12:22 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:14
        1

        Liverpool- Arsenal maçına sayılı saatler kaldı. Mikel Arteta yönetiminde 48 puanla lider konumda bulunan Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'e 5 puan fark atmış durumda. Arsenal zorlu Liverpool mücadelesini kazanırsa şampiyonluk yolunda puan farkını 8'e çıkaracak. Öte yandan sezona 5 galibiyetle fırtına gibi başlayan Liverpool, sonrasında aldığı kötü sonuçlarla 34 puanla 4. sıraya geriledi. Peki, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasına sahne olan Arsenal- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'leri...

        2

        ARSENAL- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

        Arsenal- Liverpool maçı 8 Ocak Perşembe (bu akşam) 23.00'te oynanacak.

        3

        ARSENAL- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Emirates Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.

        4

        ARSENAL MUHTEMEL 11

        Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres

        5

        LİVERPOOL MUHTEMEL 11

        Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Frimpong, Wirtz, Szoboszlai, Gakpo

