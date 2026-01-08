Liverpool- Arsenal maçına sayılı saatler kaldı. Mikel Arteta yönetiminde 48 puanla lider konumda bulunan Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'e 5 puan fark atmış durumda. Arsenal zorlu Liverpool mücadelesini kazanırsa şampiyonluk yolunda puan farkını 8'e çıkaracak. Öte yandan sezona 5 galibiyetle fırtına gibi başlayan Liverpool, sonrasında aldığı kötü sonuçlarla 34 puanla 4. sıraya geriledi. Peki, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasına sahne olan Arsenal- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'leri...