İngiltere Premier Ligi'nde 28. haftanın görünümü

İngiltere Premier Ligi'nin 28. haftasının final maçı, West Ham ile Newcastle Utd. arasında oynandı.

Lig'in 28. haftasında Newcastle Utd. deplasmanda West Ham'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Newcastle Utd. oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

Man United, kendi sahasında oynanan karşılaşmada rakibi Arsenal'a karşı eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da puanları paylaştı. Bu zorlu mücadelede Man United puanını 34'e yükseltti.

Chelsea, kendi sahasında Leicester takımını ağırladı. Chelsea karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 49'a yükseltti. Konuk ekip Leicester ise 17 puanda kaldı.

Liverpool, kendi sahasında ağırladığı Southampton'a karşı üstünlük kurarak 3-1 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 70 puana ulaştı. Konuk Southampton ise bu mücadaleden eli boş döndü.

Man. City, ligin bu haftasında Nott. Forest'e karşı deplasmanda oynadığı maçtan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Man. City bu sonucun ardından haftayı 47 puanla kapattı; Nott. Forest ise puanını 51'e yükseltti.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi Brighton, rakibi Fulham takımını 2-1 geçmeyi başardı.

Ligin bu haftasında Cry.Palace ile Ipswich karşı karşıya geldi.

Aston Villa, deplasmanda Brentford'u 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Wolves ile Everton ligin 28. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Wolves 23 puana ulaşırken, Everton ise 33 puana yükseldi.

28. haftada ev sahibi Tottenham ile rakibi AFC Bournemouth berabere kaldı ve mücadele 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.