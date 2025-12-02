İngiltere Premier Ligi'nde 13. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 13. hafta maçları tamamlandı. Man. City, Man United ve Liverpool haftayı galibiyetle kapattı. Chelsea ise puan kaybına uğradı. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 13. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasının sona erdiği mücadele Chelsea-Arsenal maçı oldu.
İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasında Chelsea, kendi evinde Arsenal ile oynadığı maçtan berabere kalarak 1 puanla sahadan ayrıldı; Chelsea 24, Arsenal ise 30 puan ile haftayı tamamladı.
Man. City, evindeki mücadelede Leeds Utd'u 3-2 skorla geçerek puanını 25'e yükseltti, konuk Leeds Utd ise evine puan kaybederek döndü.
Ligin 13. haftasında Liverpool, konuk olduğu West Ham'ı 2-0 mağlup ederek puanını 21'e yükseltti, ev sahibi West Ham ise 11 puanda kaldı.
Ligin 13. haftasında Man United, konuk olduğu Cry.Palace'yi 2-1 mağlup ederek puanını 21'e yükseltti, ev sahibi Cry.Palace ise 20 puanda kaldı.
Burnley'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Brentford, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Ligin bu haftasında Sunderland ile AFC Bournemouth karşı karşıya geldi.
Zorlu deplasmanda Newcastle Utd. ev sahibi rakibi Everton'u 4-1 mağlup etti.
Fulham, deplasmanda Tottenham'ı 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Brighton, 13. haftada oynanan mücadelede Nott. Forest'i 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Brighton böylece 22 puana yükseldi. Brighton'u ağırlayan Nott. Forest ise 12 puanda kaldı.
Aston Villa, zorlu mücadelede rakibi Wolves'i 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.