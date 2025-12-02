Habertürk
        İngiltere Premier Ligi'nde 13. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 13. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 13. hafta maçları tamamlandı. Man. City, Man United ve Liverpool haftayı galibiyetle kapattı. Chelsea ise puan kaybına uğradı. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 13. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Giriş: 02.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 13. haftanın sonuçları
        İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasının sona erdiği mücadele Chelsea-Arsenal maçı oldu.

        İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasında Chelsea, kendi evinde Arsenal ile oynadığı maçtan berabere kalarak 1 puanla sahadan ayrıldı; Chelsea 24, Arsenal ise 30 puan ile haftayı tamamladı.

        Man. City, evindeki mücadelede Leeds Utd'u 3-2 skorla geçerek puanını 25'e yükseltti, konuk Leeds Utd ise evine puan kaybederek döndü.

        Ligin 13. haftasında Liverpool, konuk olduğu West Ham'ı 2-0 mağlup ederek puanını 21'e yükseltti, ev sahibi West Ham ise 11 puanda kaldı.

        Ligin 13. haftasında Man United, konuk olduğu Cry.Palace'yi 2-1 mağlup ederek puanını 21'e yükseltti, ev sahibi Cry.Palace ise 20 puanda kaldı.

        Burnley'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Brentford, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

        Ligin bu haftasında Sunderland ile AFC Bournemouth karşı karşıya geldi.

        Zorlu deplasmanda Newcastle Utd. ev sahibi rakibi Everton'u 4-1 mağlup etti.

        Fulham, deplasmanda Tottenham'ı 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Brighton, 13. haftada oynanan mücadelede Nott. Forest'i 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Brighton böylece 22 puana yükseldi. Brighton'u ağırlayan Nott. Forest ise 12 puanda kaldı.

        Aston Villa, zorlu mücadelede rakibi Wolves'i 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 13. Haftanın Sonuçları
        29.11.2025 18:00
        Brentford
        3
        Burnley
        1
        İY(0-0)
        29.11.2025 18:00
        Manchester City
        3
        Leeds United
        2
        İY(2-0)
        29.11.2025 18:00
        Sunderland
        3
        AFC Bournemouth
        2
        İY(1-2)
        29.11.2025 20:30
        Everton
        1
        Newcastle United
        4
        İY(0-3)
        29.11.2025 23:00
        Tottenham Hotspur
        1
        Fulham
        2
        İY(0-2)
        30.11.2025 15:00
        Crystal Palace
        1
        Manchester United
        2
        İY(1-0)
        30.11.2025 17:05
        Nottingham Forest
        0
        Brighton & Hove Albion
        2
        İY(0-1)
        30.11.2025 17:05
        Aston Villa
        1
        Wolverhampton
        0
        İY(0-0)
        30.11.2025 17:05
        West Ham United
        0
        Liverpool
        2
        İY(0-0)
        30.11.2025 19:30
        Chelsea
        1
        Arsenal
        1
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 13. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Arsenal
        		13 9 3 1 30 18
        2
        Manchester City
        		13 8 1 4 25 15
        3
        Chelsea
        		13 7 3 3 24 12
        4
        Aston Villa
        		13 7 3 3 24 5
        5
        Brighton & Hove Albion
        		13 6 4 3 22 5
        6
        Sunderland
        		13 6 4 3 22 4
        7
        Manchester United
        		13 6 3 4 21 1
        8
        Liverpool
        		13 7 0 6 21 0
        9
        Crystal Palace
        		13 5 5 3 20 6
        10
        Brentford
        		13 6 1 6 19 1
        11
        AFC Bournemouth
        		13 5 4 4 19 -2
        12
        Tottenham Hotspur
        		13 5 3 5 18 5
        13
        Newcastle United
        		13 5 3 5 18 1
        14
        Everton
        		13 5 3 5 18 -3
        15
        Fulham
        		13 5 2 6 17 -2
        16
        Nottingham Forest
        		13 3 3 7 12 -9
        17
        West Ham United
        		13 3 2 8 11 -12
        18
        Leeds United
        		13 3 2 8 11 -12
        19
        Burnley
        		13 3 1 9 10 -12
        20
        Wolverhampton
        		13 0 2 11 2 -21

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 14. Hafta Maçları
