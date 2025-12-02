İngiltere Premier Ligi'nde 13. haftanın sonuçları

İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasının sona erdiği mücadele Chelsea-Arsenal maçı oldu.

İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasında Chelsea, kendi evinde Arsenal ile oynadığı maçtan berabere kalarak 1 puanla sahadan ayrıldı; Chelsea 24, Arsenal ise 30 puan ile haftayı tamamladı.

Man. City, evindeki mücadelede Leeds Utd'u 3-2 skorla geçerek puanını 25'e yükseltti, konuk Leeds Utd ise evine puan kaybederek döndü.

Ligin 13. haftasında Liverpool, konuk olduğu West Ham'ı 2-0 mağlup ederek puanını 21'e yükseltti, ev sahibi West Ham ise 11 puanda kaldı.

Ligin 13. haftasında Man United, konuk olduğu Cry.Palace'yi 2-1 mağlup ederek puanını 21'e yükseltti, ev sahibi Cry.Palace ise 20 puanda kaldı.

Burnley'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Brentford, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Ligin bu haftasında Sunderland ile AFC Bournemouth karşı karşıya geldi.

Zorlu deplasmanda Newcastle Utd. ev sahibi rakibi Everton'u 4-1 mağlup etti.

Fulham, deplasmanda Tottenham'ı 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Brighton, 13. haftada oynanan mücadelede Nott. Forest'i 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Brighton böylece 22 puana yükseldi. Brighton'u ağırlayan Nott. Forest ise 12 puanda kaldı.