İngiltere Premier Ligi'nde 4. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 4. hafta maçları tamamlandı. Man. City, Chelsea, Liverpool ve Man United üç puanın sahibi oldu. İngiltere Premier Ligi'nde 4. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Man. City ve Man United takımları arasında oynanan mücadele, İngiltere Premier Ligi'nin 4. haftasının kapanışını yaptı.
Man United'i konuk ettiği İngiltere Premier Ligi maçında 3-0 galip gelen Man. City, bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı; maçtan puansız ayrılan Man United ise haftayı 4 puan ile noktaladı.
Liverpool, 4. haftada Burnley'i deplasmanda 1-0 yenerek 12 puana yükseldi, Burnley ise haftayı 3 puanla kapadı.
4. hafta mücadelesinde Chelsea'nın deplasmanda Brentford ile karşılaştığı maçta kazanan çıkmadı. 2-2 biten maçta Chelsea ve Brentford 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 4, konuk ekip ise 8 puan ile noktaladı.
Ligin 4. haftasında Arsenal ile Nott. Forest karşılaştı. Arsenal rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Fulham, evindeki mücadelede rakibi Leeds Utd'u 1-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
4. haftada ev sahibi Everton ile rakibi Aston Villa berabere kaldı ve mücadele 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.
Cry.Palace ile Sunderland ligin 4. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Cry.Palace 6 puana ulaşırken, Sunderland ise 7 puana yükseldi.
Newcastle Utd., evindeki mücadelede rakibi Wolves'i 1-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
Zorlu müsabakada ev sahibi AFC Bournemouth, rakibi Brighton'u etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 9'a yükseltti.
Tottenham, 4. haftada oynanan mücadelede West Ham'ı 3-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Tottenham böylece 9 puana yükseldi. Tottenham'ı ağırlayan West Ham ise 3 puanda kaldı.